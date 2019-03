DAX: Konjunktursorgen drücken auf die Stimmung, Vonovia bleibt auf der Siegerstraße

Am heutigen Freitag musste der DAX weitere Kursverluste einstecken. Die zwischenzeitlich an den Aktienmärkten beobachtete Euphorie scheint schon wieder verflogen zu sein.

Das war heute los. Einmal mehr waren es Konjunktursorgen, die am Markt für schlechte Stimmung sorgten. Die EZB hatte die Wachstumsaussichten für die Eurozone gesenkt und hält es offenbar für nötig, die Leitzinsen in diesem Jahr nicht mehr anzuheben. Zudem macht sich die rückläufige Wachstumsdynamik in China bemerkbar. Und nun enttäuschten auch noch die neuesten US-Arbeitsmarktdaten. Für den Monat Februar meldete die US-Regierung lediglich einen Zuwachs von 20.000 Arbeitsplätzen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte trotz des schwachen Marktumfelds einmal mehr vor allem Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Die Aktie des Immobilienkonzerns konnte zeitweise rund 4 Prozent an Wert zulegen und sogar auf ein neues Rekordhoch klettern. Vonovia hatte Anleger mit einem deutlichen Ergebnisanstieg im Geschäftsjahr 2018 und einer höheren Dividende überzeugt. Außerdem sollte dem Unternehmen eine anhaltend lockere Geldpolitik der EZB zugutekommen.

