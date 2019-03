Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sorgen um die Konjunktur haben am Freitag die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten belastet. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 11.458 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gab um 0,8 Prozent auf 3.284 Punkte nach. Damit schlossen allerdings Indizes über den Tagestiefstständen. "Der Verkaufsdruck hat schon wieder nachgelassen", so ein Marktteilnehmer.

Die Tiefststände markierten die Kurse im Anschluss an einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Bereits im Vorfeld hatten trübe deutsche Auftragseingänge und schwache chinesische Konjunkturdaten auf die Stimmung gedrückt, genauso wie der pessimistischere Konjunkturausblick der Europäischen Zentralbank vom Vortag.

Aber es gabt auch optimistische Stimmen: Zwar würden die Wachstumsprognosen nach unten revidiert, sagte Helaba-Analyst Markus Reinwand. Am Aktienmarkt hätten die Anleger aber schon im Dezember kapituliert. Nun nehme der DAX bereits den nächsten Aufschwung vorweg. "Schließlich laufen Aktien der Konjunktur rund ein halbes Jahr voraus", so der Analyst.

Der Euro lag im späten Aktienhandel mit 1,1235 Dollar weiterhin in der Nähe des neuen 20-Monatstiefs vom späten Donnerstag. Am Anleihenmarkt warfen zehnjährige Bundesanleihen zeitweise nur noch 0,05 Prozent ab, so wenig wie seit knapp zweieinhalb Jahren nicht mehr. Bis zu neun Jahren Laufzeit müssen Anleger für Anleihen nun Geld in Form negativer Renditen bezahlen. Gefragt war neben den Bundesanleihen auch Gold. Die Feinunze zog nicht nur in Euro stark an, auch in Dollar erholte sie sich deutlich um 13 auf 1.299 Dollar.

Massiver Druck auf Autobranche

Unter Druck standen neben den konjunkturabhängigen Rohstofftiteln besonders die Autowerte, deren Stoxx-Branchenindex um 1,3 Prozent nachgab. Zu den Konjunktursorgen kamen neue Ängste vor "Strafzöllen." Bei den Verhandlungen mit den USA gebe es nicht die erhofften Fortschritte, hieß es. Speziell Europa könne nun in den Fokus von US-Strafen geraten, nachdem EU-Handelskommissarin Malmström am Vorabend unterstrichen hatte, es gebe keine Spielräume, auch Agrarprodukte in die Verhandlungen mit den USA aufzunehmen.

Dies könne den harten Kurs von US-Präsident Trump gegen deutsche Autowerte unterstützen, lautete die Befürchtung. Denn das Agrarthema sei ein Kernanliegen von Trump. VW fielen um 1,9 Prozent, BMW um 1,3 und Daimler um 0,7 Prozent. Bei den Zulieferern verloren Continental 1,8 Prozent, Schaeffler 1,5 Prozent und Valeo 1,3 Prozent.

Zinssensible Branchen vergleichsweise stark

Dem negativen Trend entziehen konnten sich vor allem die Telekomtitel, deren Index um 0,4 Prozent stieg. Die Branche gilt als zinssensibel und konjunkturresistent. Gefragt waren auch die zinsreagiblen Immobilien-Aktien. Im DAX setzten Vonovia ihre Erholung mit einem Plus von 2,5 Prozent fort. Im MDAX stiegen LEG Immobilien um 2,8 Prozent und Deutsche Wohnen um 1,7 Prozent.

Ausblick drückt Essilorluxottica - Wirecard erholt

Essilorluxottica brachen um 6,3 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des frisch fusionierten Konzerns seien gut, doch hätte sich der Markt angesichts der Monopolstellung im Brillenmarkt einen optimistischeren Ausblick gewünscht, hieß es im Handel.

Dagegen stiegen Wirecard um 5,3 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Tweet von Markus Braun: Der Wirecard-Chef twitterte, er sei überzeugt, dass sich der Markt schon bald wieder auf die operative Entwicklung konzentriere. Weiter hieß es am Markt, die Anwaltskanzlei Rajah and Tann rechne schon bald mit einem Abschluss der Untersuchungen zu den angeblichen Unregelmäßigkeiten in Singapur.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.283,60 -25,25 -0,8% +9,4% Stoxx-50 3.028,30 -24,08 -0,8% +9,7% Stoxx-600 370,57 -3,31 -0,9% +9,8% XETRA-DAX 11.457,84 -59,96 -0,5% +8,5% FTSE-100 London 7.104,31 -53,24 -0,7% +6,4% CAC-40 Paris 5.231,22 -36,69 -0,7% +10,6% AEX Amsterdam 530,55 -6,13 -1,1% +8,8% ATHEX-20 Athen 1.818,66 -16,13 -0,9% +13,1% BEL-20 Brüssel 3.536,61 -36,62 -1,0% +9,0% BUX Budapest 40.288,44 -336,86 -0,8% +2,9% OMXH-25 Helsinki 4.068,20 -22,12 -0,5% +10,4% ISE NAT. 30 Istanbul 127.108,29 -844,53 -0,7% +11,2% OMXC-20 Kopenhagen 987,61 -1,77 -0,2% +10,8% PSI 20 Lissabon 5.239,80 -58,75 -1,1% +9,5% IBEX-35 Madrid 9.129,30 -120,60 -1,3% +6,9% FTSE-MIB Mailand 20.484,39 -213,17 -1,0% +13,8% RTS Moskau Feiertag OBX Oslo 797,39 -4,70 -0,6% +7,8% PX Prag 1.061,45 -6,22 -0,6% +7,6% OMXS-30 Stockholm 1.558,63 -0,28 -0,0% +10,6% WIG-20 Warschau 2.298,97 -9,51 -0,4% +1,0% ATX Wien 2.937,57 -36,94 -1,2% +8,3% SMI Zürich 9.268,36 -56,22 -0,6% +10,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,07 0,00 -0,17 US-Zehnjahresrendite 2,63 -0,01 -0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.37 Uhr % YT EUR/USD 1,1242 +0,45% 1,1199 1,1220 -1,9% EUR/JPY 124,95 +0,03% 124,32 125,26 -0,6% EUR/CHF 1,1326 +0,08% 1,1309 1,1325 +0,6% EUR/GBP 0,8636 +0,93% 0,8565 0,8569 -4,1% USD/JPY 111,13 -0,43% 111,00 111,64 +1,4% GBP/USD 1,3018 -0,48% 1,3077 1,3093 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.883,49 +0,55% 3.872,00 3.869,92 +4,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,01 56,66 -2,9% -1,65 +19,4% Brent/ICE 64,65 66,30 -2,5% -1,65 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,13 1.285,78 +1,0% +13,35 +1,3% Silber (Spot) 15,36 15,04 +2,1% +0,32 -0,9% Platin (Spot) 816,24 815,00 +0,2% +1,24 +2,5% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,3% -0,01 +10,0% ===

