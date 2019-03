Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta015/08.03.2019/18:00) - Der Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen AG (die "Gesellschaft") bestellte in seiner heutigen Sitzung, Dr. Andreas Schillhofer (47) mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 oder früher zum Vorstandsmitglied und neuen CFO der Gesellschaft. Dr. Andreas Schillhofer war bei verschiedenen Finanzinstitutionen, darunter Mediobanca, Bank of America Merrill Lynch und Greenhill & Co., in Führungspositionen tätig, bevor er 2016 als Partner und Head of Real Estate Corporate Finance zu PricewaterhouseCoopers wechselte, wo er für börsennotierte und größere private Immobiliengesellschaften verantwortlich war.



(Ende)



