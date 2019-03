DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 08.03.2019 / 18:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 32,17 EUR 5694,09 EUR 32,18 EUR 6693,44 EUR 32,18 EUR 3378,90 EUR 32,19 EUR 3573,09 EUR 32,18 EUR 2992,74 EUR 32,19 EUR 17607,93 EUR 32,2 EUR 6440,00 EUR 32,2 EUR 6440,00 EUR 32,18 EUR 3218,00 EUR 32,19 EUR 8272,83 EUR 32,18 EUR 8624,24 EUR 32,2 EUR 5667,20 EUR 32,2 EUR 2576,00 EUR 32,2 EUR 34615,00 EUR 32,2 EUR 3220,00 EUR 32,2 EUR 20930,00 EUR 32,2 EUR 9821,00 EUR 32,2 EUR 11270,00 EUR 32,19 EUR 11588,40 EUR 32,19 EUR 225,33 EUR 32,2 EUR 6440,00 EUR 32,2 EUR 15101,80 EUR 32,2 EUR 19674,20 EUR 32,2 EUR 13524,00 EUR 32,2 EUR 2189,60 EUR 32,2 EUR 10819,20 EUR 32,2 EUR 16164,40 EUR 32,2 EUR 8565,20 EUR 32,2 EUR 4701,20 EUR 32,2 EUR 6568,80 EUR 32,18 EUR 13032,90 EUR 32,18 EUR 19179,28 EUR 32,2 EUR 14522,20 EUR 32,2 EUR 15584,80 EUR 32,2 EUR 28690,20 EUR 32,2 EUR 6890,80 EUR 32,2 EUR 18418,40 EUR 32,2 EUR 6440,00 EUR 32,2 EUR 28303,80 EUR 32,2 EUR 7406,00 EUR 32,17 EUR 12256,77 EUR 32,18 EUR 4569,56 EUR 32,19 EUR 12167,82 EUR 32,2 EUR 6440,00 EUR 32,28 EUR 8554,20 EUR 32,3 EUR 21091,90 EUR 32,3 EUR 1098,20 EUR 32,35 EUR 5370,10 EUR 32,35 EUR 161,75 EUR 32,35 EUR 3235,00 EUR 32,4 EUR 8294,40 EUR 32,38 EUR 4857,00 EUR 32,4 EUR 5702,40 EUR 32,4 EUR 4860,00 EUR 32,4 EUR 7678,80 EUR 32,45 EUR 3245,00 EUR 32,5 EUR 18265,00 EUR 32,5 EUR 7800,00 EUR 32,5 EUR 3347,50 EUR 32,5 EUR 942,50 EUR 32,5 EUR 9067,50 EUR 32,5 EUR 23952,50 EUR 32,49 EUR 4873,50 EUR 32,5 EUR 3640,00 EUR 32,5 EUR 8677,50 EUR 32,5 EUR 390,00 EUR 32,5 EUR 9620,00 EUR 32,5 EUR 16542,50 EUR 32,5 EUR 5947,50 EUR 32,5 EUR 9425,00 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 10757,50 EUR 32,5 EUR 8515,00 EUR 32,5 EUR 4715,50 EUR 32,5 EUR 2177,50 EUR 32,5 EUR 20280,00 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,47 EUR 21787,37 EUR 32,48 EUR 12082,56 EUR 32,5 EUR 8645,00 EUR 32,48 EUR 3312,96 EUR 32,48 EUR 6333,60 EUR 32,46 EUR 8155,00 EUR 32,47 EUR 1201,39 EUR 32,48 EUR 3832,64 EUR 32,49 EUR 3249,00 EUR 32,5 EUR 10042,50 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 39097,50 EUR 32,5 EUR 11147,50 EUR 32,49 EUR 18421,83 EUR 32,49 EUR 19136,61 EUR 32,47 EUR 779,28 EUR 32,47 EUR 9189,01 EUR 32,45 EUR 4867,50 EUR 32,46 EUR 23111,52 EUR 32,46 EUR 1947,60 EUR 32,46 EUR 49079,52 EUR 32,42 EUR 2788,12 EUR 32,43 EUR 3275,43 EUR 32,42 EUR 21202,68 EUR 32,43 EUR 801,75 EUR 32,43 EUR 14820,51 EUR 32,44 EUR 8142,44 EUR 32,47 EUR 15033,61 EUR 32,49 EUR 4873,50 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 32,3430 EUR 1049658,3000 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-05; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 08.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Tamara-Danz-Straße 1 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49491 08.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0209 2019-03-08/18:33