Pressemitteilung Matador Partners Group AG veröffentlicht Bericht für Geschäftsjahr 2017/18: Fusionierte Gesellschaft liefert starkes Ergebnis und steigenden NAV - Ergebnis beträgt 2,03 Mio. CHF bzw. unter Berücksichtigung des Fusion 3,94 Mio. CHF nach Steuern. - Net Asset Value steigt um 12,6 Prozent - 4,1% Dividendenrendite - GJ 2019 ist wieder kalendarisches Geschäftsjahr Sarnen, 08. März 2019 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206), ein auf Secondary Private Equity spezialisiertes börsennotiertes Unternehmen, hat im verlängerten Geschäftsjahr 2017/2018 im Zeitraum zwischen 1. Juli 2017 und 31. Dezember 2018 einen Gewinn von 2,03 Mio. CHF bzw. unter Berücksichtigung der Fusion 3,94 Millionen CHF summiert nach Steuern (Swiss GAAP FER) erzielt. "Das starke Ergebnis verdeutlicht, dass die Fusion ein voller Erfolg ist und wie sinnvoll es war, die beiden früheren Gesellschaften miteinander zu verschmelzen", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates und CEO der Matador Partners Group AG. "Damit haben wir bewiesen, dass wir innerhalb dieser Struktur die Stärken der beiden Unternehmen noch konsequenter bündeln und Synergieeffekte besser nutzen können. Das hat sich gerade bei Maßnahmen zur Kostenreduzierung gezeigt", so Dr. Dillinger weiter. Als weiterer Beweis der Effizienz des neuen Unternehmens erhöhte sich der Net Asset Value (NAV) im Berichtszeitraum um 12,6 Prozent auf Basis des fusionierten Eigenkapitals. Auf der Generalversammlung im April 2018 hatten die Aktionäre mit 100-prozentiger Zustimmung eine Fusion der Matador Partners Group AG mit der Matador Private Equity AG beschlossen. Das ursprünglich bis 30. Juni 2018 laufende Geschäftsjahr 2017/2018 der neuen Gesellschaft war vor diesem Hintergrund um sechs Monate bis zum 31. Dezember 2018 verlängert worden. Ab 2019 entspricht das Geschäftsjahr dem kalendarischen Jahr, hat also am 1. Januar 2019 begonnen, wird dann regulär zwölf Monate umfassen und am 31. Dezember 2019 enden. Der Nachsteuergewinn der neuen Matador Partners Group AG des Geschäftsjahres 2017/2018 setzt sich zusammen aus den Ergebnissen der fusionierten Gesellschaften (Matador Partners Group AG: 2,03 Mio. CHF; Matador Private Equity AG: 1,91 Mio. CHF). Die Bezeichnungen und die Gliederung der Erfolgsrechnung der Matador Private Equity AG wurde an die Erfolgsrechnung der Matador Partners Group angeglichen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Einzelne Positionen können somit gegenüber dem publizierten Halbjahresbericht abweichen. "Wir sind besonders erfreut darüber, dass wir der kommenden Generalversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr eine attraktive Dividende von 0,15 CHF pro Inhaberaktie vorschlagen können. Damit erreichen wir bei der Rendite gegenüber dem Aktienkurs mit 4,1 Prozent genau das Niveau, das wir auch im Zwischenbericht im vergangenen Oktober in Aussicht gestellt haben. Basis dafür war die gute Geschäftsentwicklung der vergangenen 18 Monate, zu der die Private-Equity-Beteiligungen den größten Beitrag leisteten. "Bei nahezu allen Fonds haben wir bemerkenswert hohe Ausschüttungen erhalten", erklärt Dr. Florian Dillinger. Die jüngsten Entwicklungen deuteten auf einem weiteren Anstieg der Bewertungen der Beteiligungen und auf weiterhin hohe Ausschüttungen hin. "Attraktive Einstiegschancen eröffnen sich im Rahmen von Secondary-Transaktionen für uns immer dann, wenn sich Liquiditätsbedarf von Investoren ergibt. Vor diesem Hintergrund werden wir auch in den kommenden Monaten weitere Investmentgelegenheiten prüfen und so das Portfolio kontinuierlich weiterentwickeln und ausbauen." Dabei sind der Matador Partners Group laut Dr. Florian Dillinger auf mehrere Aspekte wichtig: "Es geht zwar in erster Linie um hohe, idealerweise zweistellige Renditechancen - Diversifikation und Risikominimierung des Portfolios müssen bei unseren Transaktionen aber ebenfalls stets gewährleistet sein." Secondary Private Equity sei dafür das optimale Instrument. In den vergangenen 15 Jahren habe die Assetklasse in jedem Jahr positive Renditen erzielt - selbst während der Finanzkrise. "Die Chance auf ertragreiche Transaktionen im Private-Equity-Bereich und eine beachtliche Dividendenrendite - diese Kombination, die in der Aktie der Matador Partners Group AG vereint ist, macht das Investment zum wichtigen Bestandteil eines unter Chance-Risiko-Aspekten gut aufgestellten Portfolios", so der Präsident des Verwaltungsrates und CEO weiter. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart.