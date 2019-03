Wirecard-Wende ante portas? Seit Wochen warten Anleger auf entlastende Belege zu den von der Financial Times erhobenen Vorwürfen der Bilanzmanipulation in Singapur. Vergebens. Bis zum Stichtag 4. April sind es noch vier Wochen. Jetzt deutet sich ein zügiges Ende des Nervenspiels an. Der ersehnte Prüfbericht der Compliance-Kanzlei Rajah & Tann wird erwartet. 3 Steilen Thesen dazu, wann er kommt, was drinsteht, und was dann passiert.

