The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2019



ISIN Name



AU000000EXU5 EXPLAURUM LTD

AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.

GB00B4QMVR10 FLYBE GROUP PLC LS -,01

US04624N1072 ASTERIAS BIOTHERAP. A

US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001