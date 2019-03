Mannheimer Morgen zur Lage von Volkswagen Überschrift: Unsichere Zukunft Die Gegenwart bei Volkswagen sieht blendend aus. Auf der Jahrespressekonferenz wird der Autohersteller glänzende Zahlen präsentieren - so, als hätte es den Dieselskandal nie gegeben. Was Sorge bereitet, ist die Zukunft. Aus den USA drohen Strafzölle auf Autos, die Verkaufszahlen in China schwächeln. Gleichzeitig muss sich Volkswagen auf Elektroautos und autonomes Fahren umstellen. Das kostet viel Geld. Konkurrenten, an die vor ein paar Jahren noch keiner gedacht hat, preschen vor - oder haben schon längst überholt. Rasant entwickeln sie neue Technologien und Geschäftsmodelle. Auch Internet-Unternehmen wie Google drängen ins Autogeschäft. Mit 50 zu 50 hat VW-Vorstandschef Herbert Diess einmal die Chancen beschrieben, dass VW in Zukunft zur Weltspitze gehört. Deswegen erhöht er den Druck und will zusätzlich tausende Arbeitsplätze streichen. Die eingesparten Milliardenbeträge sollen für die Umstellung auf Elektroautos verwendet werden. Damit hat er sich den mächtigen Betriebsratschef Bernd Osterloh endgültig zum Feind gemacht. Diess und Osterloh ziehen zwar beide an einem Strang - jüngst aber immer häufiger in unterschiedliche Richtungen. Dabei muss sich VW dringend verändern, um den Wandel in der Branche zu überstehen. Einen ewigen Konflikt können sich Diess und Osterloh nicht leisten. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

