Am New Yorker Aktienmarkt hat der Pessimismus am Freitag kurz vor Handelsende spürbar nachgelassen. Der Dow Jones Industrial reduzierte seine Verluste merklich und ging mit einem Abschlag von nur noch 0,09 Prozent auf 25 450,24 Punkten über die Ziellinie.

Zunehmende Konjunktursorgen hatten ihn im gesamten Verlauf meist recht deutlich im Minus gehalten. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, schwache Wirtschaftsdaten aus China und der weiter fehlende Durchbruch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit drückten auf die Stimmung. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex ein Minus von 2,2 Prozent. Noch bis Ende Februar hatte der Leitindex ausgehend von seinem Dezember-Tief um mehr als 20 Prozent zugelegt, ehe der Rally die Puste ausging.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,21 Prozent auf 2743,07 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,16 Prozent auf 7015,69 Zähler./ajx/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

