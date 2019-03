CANCUN, Quintana Roo, March 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Michalis Christodoulou mit Wirkung zum 28. Februar 2019 unserem Team alsbeigetreten ist. In dieser Funktion ist er als neues Mitglied des Vorstands von NexCo direkt Ruben Gutierrez, unserem President Sunwing Destination Services/NexusTours, unterstellt.

Michalis Christodoulou ist ein bekannter Fachmann mit starken zentralen Beziehungen in der Tourismusbranche und reicher Erfahrung in der Führung von Unternehmen auf dem Markt, wie z. B. Expedia, PriceTravel Holding, Xcaret Group, My Travel Canada Holidays Inc., Olympus Tours und Daelmi Tours. Herr Christodoulou hat in jedem dieser Unternehmen seine Fähigkeit eingebracht, strategische Allianzen zu festigen und auszubauen sowie hochgradig leistungsfähige Teams zu bilden. Darüber hinaus verfügt er über die ausgeprägte Fähigkeit, gesetzte Ziele zu erreichen.

Christodoulou stößt zu NexusTours, um betriebliche Strategien zu entwickeln, die das Erreichen der kommerziellen, operativen und finanziellen Ziele in den Ländern sicherstellen, in denen NexusTours vertreten ist. Darüber hinaus ist er für die geschäftliche Effizienz, die Abstimmung der Prozesse und die Festlegung höchster Qualitätsstandards in einem Umfeld ständiger Veränderungen wie der Tourismusbranche verantwortlich.

Ruben Gutierrez, President Sunwing Destination Services/NexusTours, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns sehr, einen großartigen Profi wie Herrn Christodoulou in unser Führungsteam aufzunehmen. Mit dem Neuzugang von Herrn Christodoulou werden wir in der Lage sein, den operativen Bereich zu stärken und die in unserem Strategieplan Nexus 2.0 vorgeschlagene Transformation zu beschleunigen, der sich auf die Bedürfnisse der Kunden, Innovation und die Umsetzung neuer Programme in Zusammenarbeit mit unseren Country Directors und Destination Managers konzentriert, die Herr Christodoulou direkt unterstellt sind. Gleichzeitig bringt sein fundiertes Branchenwissen einen erheblichen Mehrwert in den Standardisierungsprozess unserer Best Practices ein und wird den Expansionsplan der nächsten drei Jahre erleichtern, um uns als führende lokale Experten in Amerika zu konsolidieren."

Dieser Neuzugang vervollständigt den Vorstand von NexCo, dem Ruben Gutierrez, President Sunwing Destination Services/NexusTours, vorsitzt und des Weiteren aus Michalis Christodoulou, Roberto Bermudez, Senior Corporate Director Distribution & Product, Jesus Rocha, Senior Corporate IT Director, Pedro Dominguez, Senior Corporate Director & Finance Corporate Services, und Pablo Gutierrez, Senior Corporate Director Strategy & Marketing, besteht.

ÜBER UNS

Wir sind die führende Incoming-Agentur in Mexiko, der Karibik und in Mittelamerika. Unsere Geschäftsstellen befinden sich in 19 Ländern und an 56 Reisezielen. Als lokale Experten in den von uns bedienten Reisezielen ist unsere Spezialität, dass wir alle Dienstleistungen am Zielort anbieten, die die Kunden unserer Reisepartner während ihrer Reise in Anspruch nehmen wollen könnten. Dies umfasst ein umfangreiches Portfolio an Übernachtungsmöglichkeiten, darunter mehr als 16.000 Hotels, Transferservices einschließlich Gruppen-, Privat- und Luxusbeförderung von allen Flughäfen und Häfen, mehr als 4.000 Ausflüge für Reisende aller Altersgruppen und Interessensgebiete sowie erstklassigen Kundenservice an allen Reisezielen, die wir bedienen.

Unser Hauptziel ist es, unseren Kunden einen beispielhaften Service und differenzierte Produkte zu bieten. Unser "Nexus Collection"-Katalog umfasst mehr als 600 exklusive Aktivitäten mit Mehrwert. Wir verfügen darüber hinaus über unsere eigene Transportflotte mit modernen Fahrzeugen, von Vans bis Bussen, die alle mit kostenlosem WLAN ausgestattet sind. Wir bieten unseren Kunden mit unserem rund um die Uhr erreichbaren Kontaktzentrum, Kundenserviceteams am Reiseziel und unserer Abteilung, die sich für alle Belange nach der Reise kümmert, einen umfassenden Kundenservice.

Vor kurzem haben wir mit NexusCube eine der aufregendsten modernen technologischen Lösungen für den Vertrieb touristischer Dienstleistungen eingeführt. Diese neue Plattform bietet unseren Reisepartnern die besten Online-Lösungen zur Steigerung ihres Geschäfts und ermöglicht ihnen den sofortigen Zugriff auf alle unsere Dienstleistungen durch:

Travel Partner Portal: (TPP https://tpp.nexustours.com/login/ ), zur geschäftlichen Nutzung nach einer einfachen Registrierung verfügbar.

XML-Integrationen mit hochmodernen APIs, die mit den Buchungssystemen jedes Reisebüros, Reiseveranstalters oder Online-Reisebüros kompatibel sind.

Als Teil der Sunwing Travel Group zählen zu unseren Kunden unter anderem Sunwing Vacations, Signature Vacations, Vacation Express und TUI Travel Group - sowie mehr als 1.500 Reisepartner in Lateinamerika, Mexiko und Europa.

