Nexus Gold ernennt J. Ian Stalker zum Non-Executive Chairman

Vancouver (Kanada), 12. März 2019. Nexus Gold Corp. (TSX-V: NXS, OTCQB: NXXGF, FSE: N6E) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von J. Ian Stalker zum Non-Executive Chairman bekannt zu geben. Herr Stalker, der zurzeit als Director des Unternehmens fungiert, kann bei der Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in Ländern auf der ganzen Welt eine Erfahrung von über 45 Jahren vorweisen, einschließlich über zehn Jahre in Westafrika.

Er hatte zahlreiche Führungspositionen inne, einschließlich Managing Director von Ashanti Goldfields Co. Limited (später AngloGold Ashanti), Vice President von Gold Fields Ltd., dem einst viertgrößten Goldproduzenten der Welt, sowie Chief Executive Officer und Director von Brazilian Gold Corp. Zwischen 2005 und 2007 fungierte er auch als Chief Executive Officer von UraMin, einem börsennotierten Uranunternehmen, als dieses für 2,5 Milliarden Dollar von Areva übernommen wurde.

Herr Stalker fungiert zurzeit als President und CEO von LSC Lithium sowie als Director von K92 Mining Inc., einem an der TSX-V notierten Unternehmen, das eine hochgradige Goldmine in Papua-Neuguinea betreibt. Im Januar 2019 gab LSC Lithium bekannt, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von 111 Millionen US-Dollar angenommen hatte.

Herr Stalker hat über zehn Bergbauprojekte in den Phasen der Machbarkeitsstudie, der Erschließung und der Errichtung erfolgreich geleitet. In jenen Unternehmen, in denen er leitende Managementpositionen innehatte, konnte er für eine beträchtliche Steigerung der Marktkapitalisierung sorgen. In den letzten zehn Jahren hatte er an mehreren F&Ü-Initiativen mitgewirkt und war direkt an der Aufbringung von über 500 Millionen Dollar an Kapitalinvestitionen für Bergbauprojekte in allen Teilen der Welt beteiligt.

Wir freuen uns, dass Ian unser Angebot akzeptiert hat, seine Aufgaben im Unternehmen zu erweitern, sagte President und CEO Alex Klenman. Seine Erfahrung, sein Know-how und seine Führungsqualitäten werden für das Unternehmen von großem Nutzen und in den nächsten Jahren, die für unseren Wachstumszyklus entscheidend sind, von noch größerer Bedeutung sein. Ian in einer höheren und aktiveren Position bei Nexus zu haben, ist etwas, worüber sich unsere Aktionäre freuen können. Seine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmensbewertungen ist beeindruckend, so Herr Klenman weiter.

Schuldenrückzahlung

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass es ein Abkommen mit einem unabhängigen Gläubiger unterzeichnet hat, dem zufolge ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 90.562,50 Dollar durch die Emission von 787.500 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem effektiven Preis von 0,115 Dollar pro Einheit beglichen werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktien-Warrant, der ausgeübt werden kann, um innerhalb von 24 Monaten eine weitere Stammaktie zu einem Preis von 0,18 Dollar zu erwerben. Der Abschluss der Rückzahlung unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Rückzahlung emittiert werden, unterliegen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen möchte auch bestimmte Informationen über die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen erläutern, die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 19. und 28. Februar 2019 veröffentlicht wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass es am 19. Februar 2019 1.300.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat, die zu einem Preis von 0,15 Dollar ausgeübt werden können. Das Unternehmen hat am 28. Februar 2019 weitere 1.300.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die zu einem Preis von 0,13 Dollar ausgeübt werden können. In weiterer Folge hat das Unternehmen vereinbart, alle am 19. Februar 2019 gewährten Optionen zu stornieren. Somit sind nur jene 1.300.000 Incentive-Aktienoptionen gültig, die am 28. Februar 2019 gewährt wurden und innerhalb von 60 Monaten zu einem Preis von 0,13 Dollar ausgeübt werden können.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das über vier Projekte in Burkina Faso (Westafrika) und zwei weitere in Kanada (Bridge River Mining Camp (British Columbia) und Red Lake (Ontario)) verfügt. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk zurzeit auf die Erstellung einer konformen Ressource bei einem oder mehreren seiner vier aktuellen Projekte in Burkina Faso, die insgesamt über 560 Quadratkilometer (über 56.000 Hektar) Land in aktiven Goldgürteln und geprüften mineralisierten Abschnitten umfassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexusgoldcorp.com.

