Düsseldorf (ots) - (RP) Es ist eine bemerkenswerte und offenbar auch beispiellose Aktion, die am Montag in den Wülrather Kitas startet. Bei 677 Kindern sollen die Füße gemessen werden, um dann zu überprüfen, ob ihre Schuhe auch passen. Es besteht der Verdacht, dass manche Kinder zu kleine Schuhe tragen - insbesondere die aus ärmeren Familien. Wie nötig eine solche Maßnahme letztendlich ist, wird erst das Ergebnis der Überprüfung zeigen. Sinnvoll ist sie allemal. Schon allein aus Gründen der Prävention. Die Aktion lenkt den Blick auf eine Problematik, die es wohl immer schon gegeben hat, die man aber als gegeben hingenommen hat: Während etwa die Zähne der Kinder in fast allen Kitas seit Jahrzehnten mindestens einmal im Jahr von einem Zahnarzt überprüft werden, hat man dem richtigen Schuhwerk kaum Beachtung geschenkt. Dabei können gerade zu kleine Schuhe zu Fehlstellungen führen, unter denen man ein Leben lang zu leiden hat. Auch deshalb sollten andere Städte dem Wülfrather Beispiel folgen. Schaden kann eine solche Überprüfung nicht.



