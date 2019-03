Einführung voll transparenter Stablecoin auf Uphold

Wie Uphold heute bekanntgab, unterstützt das Unternehmen eine revolutionäre Stablecoin, die Kryptowährungen zu einer breiten Akzeptanz verhelfen soll. Die Stablecoin, bekannt als Universal Dollar (UPUSD), wird von Universal Protocol Pte. Ltd. ausgegeben und wird zunächst auf der Uphold-Plattform erhältlich sein.

UPUSD ist die erste auf Uphold notierte Stablecoin, der digitalen Geldplattform, die im Verhältnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Zudem handelt es sich um die erste Stablecoin dieser Art, die mit jeder verifizierbaren Transaktion, die in der offenen Ethereum-Blockchain geschrieben wird, "on-chain" geprägt wird, sodass alle Nutzer sehen und überprüfen können, dass der UPUSD zu 100% mit US-Dollar unterlegt ist. US-Dollar werden bei Banken mit Sitz in den USA mit dem Ziel gehalten, um, vorbehaltlich geltender Beschränkungen, unter dem Schutzschild der "durchlaufenden" Einlagensicherung gemäß der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zu stehen.

Diese Stablecoin, die erstmals in Lateinamerika eingeführt wurde, verhält sich wie ein entwickelter Vermögenswert, nur dass sie völlig transparent und vererblich ist. Hinzu kommt, dass zulässige Inhaber von UPUSD außerhalb der USA durch das CredEarn-Produkt von Cred, Zugriff auf eine potenzielle jährliche Rendite erhalten können eine Anwendung, die auf der Uphold-Plattform verfügbar ist.

"Der Universal Dollar zeigt, dass Kryptowährungen ihr Versprechen, für die breite Masse attraktiv zu sein, endlich einlösen", so JP Thieriot, CEO von Uphold. "In sich entwickelnden Volkswirtschaften ist besonders relevant, dass die Schutzvorkehrungen, die Interoperabilität sowie Finanzdienstleistungen Uphold-Mitgliedern eine Reihe von Vorteilen bieten."

Die wichtigsten Merkmale der Stablecoin sind:

Werthaltigkeit : Sich an einen komplexen Privat Key zu erinnern, verunsichert normale Bankkontoinhaber unter Umständen. UPUSD-Nutzer hingegen können ihren Private Key wiederherstellen und Vermögenswerte gegebenenfalls zurückverlangen.

: Sich an einen komplexen Privat Key zu erinnern, verunsichert normale Bankkontoinhaber unter Umständen. UPUSD-Nutzer hingegen können ihren Private Key wiederherstellen und Vermögenswerte gegebenenfalls zurückverlangen. Vererbbarkeit: Nutzer können wirtschaftlich Begünstigte benennen, die das Vermögen nach einer verlängerten Ruheperiode des Kontos abrufen können. Die genaue Dauer der Ruheperiode sowie die Anschrift werden während der Wallet-Instantiierung konfiguriert.

Nutzer können wirtschaftlich Begünstigte benennen, die das Vermögen nach einer verlängerten Ruheperiode des Kontos abrufen können. Die genaue Dauer der Ruheperiode sowie die Anschrift werden während der Wallet-Instantiierung konfiguriert. Volle Transparenz: Jedes Mal, wenn ein Nutzer US-Dollar auf der Uphold-Plattform kauft, kann er einen Umtausch initiieren und eine Neuprägung von UPUSD beantragen. Der neue UPUSD wird umgehend auf die Uphold-Reserve geprägt. Zugleich wird ein Eintrag dieser Transaktion in der Ethereum-Blockchain erfasst.

Diese Stablecoin ist die erste in einer Reihe von Token und Stablecoins, die durch die Universal Protocol Alliance, ein Zusammenschluss aus einigen führenden Akteuren der Branche, einschließlich Bittrex, Brave, Cred, CertiK, Blockchain at Berkeley und Uphold, freigegeben wird. Dieser Zusammenschluss ist bestrebt, das Ökosystem voranzubringen, die breite Akzeptanz zu fördern, ferner Vertrauen zu schaffen sowie ein Gefühl der Legitimität zu erzeugen. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Ziel, dass im Alleingang nicht erreicht werden kann.

Über Uphold:

Uphold ist eine digitale Geldplattform, die Verbrauchern weltweit einen leichten und sicheren Zugang zu traditionellen Währungen, Kryptowährungen und weiteren Anlagen bietet. Uphold verzeichnete bisher Transaktionen von über 4 Milliarden US-Dollar in 184 Ländern und umfasst über 30 unterstützte Währungen und vier Rohstoffe. Die Plattform hat mehr als 1 Million Nutzer. Uphold ist die einzige Finanzplattform, die ihre Reservebestände in Echtzeit veröffentlicht. Die Gesellschaft hat Niederlassungen in San Francisco, New York, Portugal, London und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.uphold.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und LinkedIn. Nicht in allen Ländern lizensiert.

Hinweis: CredEarn ist eine Kreditvereinbarung und kein Depotverhältnis. Zinsen fallen für tatsächlich von Cred ausgegebene Beträge an und werden auf einer einfachen Zinsgrundlage basierend auf der Anzahle der Tage und dem Betrag der geliehenen Vermögenswerte, berechnet. Nicht alle Kunden werden teilnehmen können, und nicht alle Mittel können aufgenommen werden. Das CredEarn-Programm wird von CRED LLC ausschließlich Nicht-US-Personen angeboten, die dem Dienst auf einer Opt-in-Basis ihre Einwilligung geben. Zudem gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen. CredEarn-Kredite sind nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils aktuellen Fassung von CRED LLC registriert worden und dürfen in den USA oder US-Personen ohne Registrierung oder einer geltenden Ausnahme von der Registrierungsvorgaben weder angeboten noch verkauft werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

