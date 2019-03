Stuttgart (ots) - In der SPD verspürt man keine Lust, im Falle eines vorzeitigen Amtsverzichts von Angela Merkel einen Wechsel zu Annegret Kramp-Karrenbauer mitzumachen. Neue Gesichter erzeugen zumindest in der Startphase neue Begeisterung. Da haben die Sozialdemokraten mehr Eigeninteresse daran, bei den Wählern das Gefühl weiterköcheln zu lassen, dass es nun doch irgendwann gut sein müsse mit Merkels Regentschaft. Es ist eine feine Ironie, dass AKKs Interessen mit denen der SPD übereinstimmen könnten. Als noch frische Kanzlerkandidatin, mit der sich noch viel Hoffnung verknüpft, könnte sie womöglich mehr Zugkraft entwickeln, denn als Regierungschefin, die schon erste Kratzer abbekommen hat.



