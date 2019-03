Düsseldorf (ots) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für deren Vorpreschen beim Klimaschutzgesetz kritisiert und eine Klima-Klausur der Bundesregierung gefordert. "Ich habe mich schon gewundert, warum zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz den Weg in die Öffentlichkeit findet, bevor wir in der Bundesregierung überhaupt Gelegenheit hatten, darüber zu beraten und zu sprechen. Gemeinsame Arbeit an der Sache geht anders", sagte Altmaier der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der Klimaschutz werde nur gelingen, wenn die Regierung ihre Pläne darüber abstimme, und nicht wenn man sich öffentlich gegeneinander ausspiele. "Dafür ist das Thema zu wichtig." Altmaier forderte, die Regierung solle sich im Herbst zu einer Klausursitzung treffen, "bei der wir die Richtlinien für die Klimaschutzpolitik festlegen". Er kündigte als Bundeswirtschaftsminister eigene Vorschläge dazu an. Zum Klima in der Koalition sagte er: "Naja, der Wind wird schon rauer."



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621