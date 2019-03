Wochenrückblick KW10: DAX-Erholungsrallye in Gefahr

Nach den starken Börsenmonaten Januar und Februar 2019 geriet die Erholungsrallye an den Aktienmärkten in dieser Woche ins Stocken. Auch der DAX legte den Rückwärtsgang ein. Und dies, obwohl die EZB die Leitzinsen aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht anheben wird.

Das Problem dabei: Die Zentralbank tut dies, weil die Konjunktur schwächelt. Die EZB musste ihre Wachstumsaussichten für die Eurozone nach unten fahren. Selbst die chinesische Wirtschaft wächst nicht mehr so rasant wie früher. Zudem warten Börsianer immer noch auf eine Lösung im Handelsstreit mit den USA.

Offenbar haben sich Anleger in dieser Woche daran erinnert, dass es immer noch sehr viele Faktoren gibt, die die jüngste Kurserholung bedrohen. Vom Brexit ganz zu schweigen…

