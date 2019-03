In der Karnevalswoche (KW10) bleibt das Treiben am KMU-Anleihen-Markt generell eher verhalten. Die Hauptnachricht der Woche hat es dafür aber in sich, denn der monegassischen Emittentin R-Logitech gelingt die erfolgreiche Anleihen-Aufstockung bei institutionellen Investoren um 100 Millionen Euro. Die 8,50%-Unternehmensanleihe hat nunmehr ein Gesamtvolumen von 125 Millionen Euro. Mit der 100 Mio. Euro-Aufstockung hat das Logistik-Unternehmen eines der höchsten Platzierungsergebnisse am KMU-Anleihen-Markt in den letzten Jahren erreicht. Auch die Eyemaxx Real Estate AG konnte via Privatplatzierung ihre Unternehmensanleihe 2018/23 um 3 Millionen Euro auf ein Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro aufstocken und zudem eine "BetreutesWohnen"-Immobilie in Niedersachsen zu einem "attraktiven Preis" veräußern. Die Eyemaxx-Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 25. April 2023 und einen Zinskupon von 5,50 Prozent p.a.Die Hylea Group S.A., ein Produzent und Exporteur von Paranüssen, konnte kürzlich ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19S801) mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 20 Millionen Euro vollständig bei institutionellen Investoren platzieren. Wie wichtig die intensiven Investorengespräche waren, um die anfängliche Skepsis einiger Marktteilnehmer zu beschwichtigen und welchen Lernprozess das Unternehmen bei seiner ersten Anleihen-Emission durchlaufen hat, erklärt Hylea-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...