BMW und Daimler schmieden eine Allianz für das autonome Fahren. Doch Pioniere aus den USA wie Waymo sind längst eine Stufe weiter.

Ein Montagabend, die weltgrößte Elektronikmesse verstopft Las Vegas. Vor dem Haupteingang des Sands-Konferenzzentrums warten Hunderte Messeteilnehmer auf ein Taxi. Viele sind genervt. Doch bei Vertriebsingenieurin Carrie hebt sich die Stimmung, als ein schwarzer BMW mit dem weißen Schriftzug des US-Automobilzulieferers Aptiv auf sie zurollt. Es ist ihre Lyft-Bestellung. "Eins der Selbstfahrenden", jubelt die kleine blonde Frau in der roten Lederjacke, "ich bin ein echter Glückspilz". Bevor sie einsteigt, macht sie ein Selfie.

Das Fahrzeug ist eins von 30 autonomen Taxis, mit dem der Chauffeurservice Lyft und sein Technologiepartner Aptiv beweisen wollen, dass Roboterautos kein Science- Fiction sind. Noch fährt das Auto mit einer Ausnahmegenehmigung. Im Auto sitzen ein Sicherheitsfahrer, der im Notfall eingreift, und ein Bordingenieur, der den Computer überwacht. Das Lyft-Aptiv-Tandem darf seinen Service bislang nur auf bestimmten Strecken anbieten, die zuvor Dutzende Male abgefahren und dabei mit Abstandssensoren und Kameras vermessen wurden.

Die Zukunft der Mobilität, hier hat sie begonnen. US-Unternehmen wie Waymo, die Roboterauto-Tochter von Google, Aptiv, der Fahrdienst Uber und der Elektroautobauer Tesla demonstrieren ihre autonome Stärke bereits erfolgreich auf der Straße. Sie haben an verschiedenen Orten der USA Tausende Autos im Betrieb, bei denen der Fahrer nur noch in Notfällen eingreifen muss. Das ist die vierte Stufe des autonomen Fahrens (Level 4). Mit Hochdruck entwickeln sie Fahrzeuge, die irgendwann völlig ohne Lenkrad auskommen (Level 5). Und die deutschen Autohersteller? Viel mehr als Level 2 - das Auto kann selbstständig einparken, der Fahrer im Autobahnstau mal kurz die Hände vom Lenkrad nehmen - haben sie bislang nicht zu bieten. Nun schmieden sie Allianzen gegen die Übermacht aus dem Silicon Valley, um den Rückstand aufzuholen. BMW und Daimler wollen spätestens ab Mitte des kommenden Jahrzehnts Fahrzeuge mit Level 4 anbieten.

Für BMW, Daimler und Volkswagen geht es um alles, letztlich ums Überleben - und für den deutschen Standort um die Zukunft einer Schlüsselindustrie, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land. Das autonome Fahren wird die Autobranche stärker umwälzen als die Elektromobilität. E-Autos bauen ist bald kein Hexenwerk mehr, das können auch Start-ups. Beim Roboterauto hingegen werden nur die Besten den Ton angeben. Das ist Chance und Risiko zugleich. Heute legen die Mobilitätsunternehmen den Grundstein dafür, ob sie bei Sharingdiensten und Selbstfahrautos in Zukunft vorneweg fahren oder nur hinterher.

Akt der Verzweiflung

Deutsche Hersteller schieben sich aus der Not heraus in Position. Die Ende Februar verkündete Allianz von Daimler und BMW markiert für die Premiumhersteller eine Zäsur: Eine Zusammenarbeit bei einem derart weitreichenden Thema wirkt wie ein erster Schritt zum Zusammenschluss. "The sky is the limit", verspricht Noch-Daimler-Chef Dieter Zetsche. Es scheint, als gäbe es zwischen den Dauerrivalen keine Berührungsängste mehr. Noch handelt es sich nur um eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft. Hinter den Kulissen ringen die Partner darum, wer das Steuer bei der Kooperation in der Hand hält.

BMW und Daimler wissen um ihre Schwächen. Aus eigener Kraft können sie die Herausforderungen der Zukunft nicht bewältigen. Die Strategieberatung McKinsey hat ausgerechnet, was es kosten würde, um bei den Mobilitätstrends Elektroantrieb, autonomes Fahren, Vernetzung und Sharing am Ball zu bleiben. "Dafür wären bis 2030 pro Unternehmen 70 Milliarden Euro nötig", sagt Kersten Heineke, Partner bei McKinsey und Leiter des McKinsey Center for Future Mobility. Partnerschaften zwischen bisherigen Wettbewerbern seien "beinahe alternativlos", sagt Heineke.

Ihre neuen Gegner sind mächtiger denn je, finanzstarke Konzerne wie Google und Apple aus den USA, Softbank aus Japan und Didi aus China. Sie kaufen die Technik von morgen, weil sie es sich leisten können.

292 Milliarden Dollar wurden seit 2013 weltweit in Form von Übernahmen, Fusionen und Beteiligungen in Firmen investiert, die sich mit den automobilen Zukunftsthemen beschäftigen: Nur 16 Prozent dieser Investitionen tätigten laut Beratung Bain Autobauer und Zulieferer.

Der Rest kam von Technologiekonzernen, Finanzinvestoren und aus anderen Branchen. Deutsche Autobauer würden Milliarden in Entwicklung und neue Produktionsanlagen investieren, um am Ball zu bleiben, sagt Klaus Stricker, Partner und Autoexperte ...

