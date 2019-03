In den letzten Jahren lief es für die Airbus-Aktie zwar wirklich sehr gut, aber immer noch nicht ganz so gut wie bei den Papieren des großen Konkurrenten Boeing. Nun könnte sich das Blatt wieder wenden. Denn der Airbus-Gewinn dürfte in den kommenden Jahren schneller wachsen als der Überschuss des US-Rivalen.

