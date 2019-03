Osnabrück (ots) - Edin Hasanovic will Flüchtlingen Mut machen



Schauspieler möchte zeigen, "dass dieses Land Chancen bietet" - Eigene Flucht ist "nicht spurlos" an ihm vorübergegangen



Osnabrück. Schauspieler Edin Hasanovic möchte mit seiner persönlichen Geschichte Mut machen: "Ich war Flüchtling und freue mich, wenn ich durch solche Geschichten Mut machen kann - zum einen Leuten, die wenig Kontakt zu Flüchtlingen haben und durch mich merken, dass die gar nicht so schlimm sind. Und den Flüchtlingen selbst, denen ich zeigen kann, dass dieses Land ihnen Chancen bietet, wenn sie die Sprache lernen, sich anpassen und die Regeln befolgen," sagte der 26-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Er freue sich aber auch, wenn der Fokus mehr auf seine Arbeit gelegt werde, betonte der Schauspieler: "Für das Flüchtlingsding kann ich nichts, aber für meine Arbeit bin ich verantwortlich." Hasanovic war im Alter von zwei Monaten in den Armen seiner Mutter aus dem aufziehenden Bosnien-Krieg geflüchtet, sein Vater wurde vermutlich von Serben verschleppt und seitdem nicht mehr gesehen.



Zwar habe er keine bewussten Erinnerungen an die Flucht, sagte Hasanovic weiter. "Aber ich weiß von meiner Mutter, dass ich als Baby bei jedem Granateneinschlag zusammengezuckt bin. Und eine Geburt, die unter Lebensangst passiert, weil das Krankenhaus gerade beschossen wird und Soldaten da reinmarschieren, sorgt wahrscheinlich auch für eine ordentliche Portion Stresshormone, bevor die Nabelschnur durchtrennt wird. Auch wenn ich bewusst nichts mitbekommen habe, glaube ich nicht, dass das ganz spurlos an mir vorübergegangen ist."



Als mittlerweile erfolgreicher Schauspieler fände es der 26-Jährige "toll", anderen Menschen ein Vorbild zu sein: "Es kommt ja gerade eine neue Generation von Schauspielern, und ich weiß von denen, dass sie mich kennen und schätzen. Das freut mich natürlich total." Vorbild wäre er gerne für "Leute, die brennen und diesen Job genauso ernst nehmen wie ich".



Als eigenes Vorbild nannte Hasanovic den Schauspielerkollegen Tom Schilling. "Aber auch Jördis Triebel und Corinna Harfouch sind Schauspielerinnen, die mich überraschen und flashen. Es gibt Schauspieler, die das spielen, was man erwartet - diese drei suchen immer auch nach dem Überraschungsmoment und dem Geheimnis. Ich will sie nicht kopieren, aber ich feiere sie."



