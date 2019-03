Als erste Einzelhandelsgruppe der Welt hat Coop in Dänemark beschlossen, keine Kosmetika und Körperpflegeprodukten mehr zu verkaufen, die schädliche fluorierte Substanzen enthalten.

Fluorierte Verbindungen werden auch als per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) bezeichnet und stehen im Verdacht, Menschen, Tiere und die Umwelt zu schädigen. Einige dieser Substanzen werden mit Krebserkrankungen, endokriner Disruption, Fettleibigkeit, erhöhtem Risiko für Fehlgeburten, einem geschwächten Immunsystem und einem gehemmten Wachstum bei Föten in Verbindung gebracht. Führende Wissenschaftler aus aller Welt sind besorgt und fordern seit langem strengere Gesetze zur Einschränkung der Nutzung von PFAS.

"Kosmetika sind Produkte, die in direkten Kontakt mit der Haut kommen und Substanzen aus der stark umstrittenen Gruppe der fluorierten Verbindungen, der PFAS, enthalten. Untersuchungen haben gezeigt, dass solche Substanzen unsere Gesundheit und die Umwelt schädigen können. Zudem dauert ihr Abbau extrem lange. Daher reichern sie sich in der Umwelt an. Wir sollten diese fluorierten Substanzen nicht in Alltagsprodukten nutzen. Schließlich ist es durchaus möglich, hochwertige Produkte auch ohne diese Substanzen herzustellen", so Malene Teller Blume, Quality Manager von Coop Dänemark.

Daher hat Coop diese Woche alle seine Lieferanten darüber informiert, dass sämtliche Käufe von Kosmetikprodukten, die fluorierte Substanzen enthalten, mit sofortiger Wirkung eingestellt werden, auch Produkte internationaler Marken. Infolgedessen werden alle betroffenen Produkte bis zum 9. September 2019 aus dem Sortiment genommen.

"Auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips stellen wir nun den Verkauf aller PFAS-haltigen Kosmetik- und Körperpflegeprodukte ein, auch von Markenprodukten aus unserem derzeitigen Sortiment. Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden vor der Einwirkung von chemischen Substanzen zu schützen, die zu einer schädlichen Cocktailwirkung beitragen können. Indem wir hier eine Vorreiterrolle übernehmen, hoffen wir, dass die gesamte internationale Kosmetikbranche dazu ermutigt werden kann, bessere Alternativen zu finden", so Malene Teller Blume.

Coop Dänemark ist eines der größten dänischen Einzelhandelsunternehmen für Verbrauchsgüter. Coop Dänemark betreibt die Einzelhandelsketten Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, den Online-Shop coop.dk sowie die Tochterunternehmen fakta A/S und Irma A/S. Zusammen mit den genossenschaftlichen Unternehmen erzielt Coop einen Jahresumsatz von ca. 50 Milliarden DKK und betreibt 1.050 Filialen in ganz Dänemark. Insgesamt beschäftigen wir rund 36.000 Mitarbeiter.

Malene Teller Blume

Quality Manager, Tel. +45 51 59 31 34

coop@coop.dk

www.coop.dk