- SKODA AUTO Deutschland kehrt bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye mit einem überzeugenden Sieg in die höchste nationale Rallye-Liga zurück - SKODA Doppelsieg: Kreim/Braun nach spannendem FABIA R5-Duell vor dem amtierenden Champion Marijan Griebel mit Copilot Stefan Kopczyk - Fabian Kreim: "Ein traumhafter Start in die neue Saison"



SKODA AUTO Deutschland ist mit einem glanzvollen Sieg in die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) zurückgekehrt. Der zweimalige deutsche Meister Fabian Kreim (D) triumphiert gleich bei seinem ersten Auftritt mit dem neuen Copiloten Tobias Braun (D) bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye. Das neue Erfolgsduo setzt sich nach einem spannenden SKODA Duell gegen den amtierenden Champion Marijan Griebel mit Co. Stefan Kopczyk (D/D) durch. Fabian Kreim feiert damit nach seinem Sieg-Hattrick von 2015 bis 2017 bereits den vierten Erfolg bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye.



"Natürlich ist das ein traumhafter Start in die Rallye-Saison 2019! Am ersten Tag haben wir gleich richtig hingelangt und gezeigt, dass wir hier unbedingt gewinnen wollen. Samstagfrüh war es extrem nass, da bin ich an einer Ecke kurz rausgerutscht. Dann hat's wieder gepasst, danke ans Team und meinen neuen Copiloten Tobias - so kann es weitergehen", kommentiert Kreim. Gleich in der ersten Prüfung ,Windpark 1' - mit 25,3 Kilometern zugleich die längste der gesamten Rallye - übernimmt der 26-Jährige am späten Freitagnachmittag mit einer tollen Bestzeit die Führung vor Lokalmatador Marijan Griebel. Beim zweiten Umlauf auf gleicher Strecke am Abend baut Kreim seinen Vorsprung im SKODA FABIA R5-Duell in der Dunkelheit sogar noch aus.



Am Samstag verwandelt der vorhergesagte Regen die schnellen Asphaltpisten rund um den Servicepark von St. Wendel in tückische Rutschpisten. Auch Fabian Kreim kommt einmal kurz von der Strecke ab. Dabei büßt der Odenwälder etwas von seinem Vorsprung ein, bleibt jedoch an der Spitze und sorgt mit einer weiteren Topzeit in der 19,7 Kilometer langen Prüfung Bächelshöfe 1 für die Vorentscheidung. Am Ende siegen Kreim/Braun nach knapp 130 Wertungskilometern mit 26,8 Sekunden Vorsprung souverän vor den Markenkollegen Griebel/Kopczyk. Und holen sich außerdem noch die fünf Zusatzpunkte für die Bestzeit in der Powerstage.



"Ich war vor dem Start schon ganz schön nervös, umso größer die Freude jetzt - erster Start mit SKODA und Fabian, erster Sieg!", jubelt Tobias Braun nach seinem erfolgreichen Debüt an der Seite von Fabian Kreim. Der SKODA AUTO Deutschland Pilot, deutscher Rallye-Meister von 2016 und 2017, behält beim Saisonauftakt in der höchsten deutschen Rallye-Liga auch im Dreikampf der Champions gegen Marijan Griebel (Meister 2018) und den drittplatzierten Hyundai-Piloten Hermann Gassner (Meister 2009) die Oberhand.



Zugleich untermauern Kreim/Braun mit dem Triumph im ersten von sieben Saisonläufen in der DRM den Anspruch auf Fortsetzung der Titelserie in der DRM. Mit sieben Triumphen ist SKODA die erfolgreichste Marke in der DRM-Geschichte. "Das war das perfekte Comeback für SKODA AUTO Deutschland in der Deutschen Rallye-Meisterschaft! Eine absolute Klasseleistung - sowohl im Auto als auch vom Team außen herum. So kalt und nass das Wetter, so heiß haben hier alle für den Sieg gebrannt. Dabei gab es keine Geschenke von der Konkurrenz, weder von den vier weiteren FABIA R5-Teams noch von den Piloten der anderen drei Marken. Der vierte Sieg hier beim Saisonauftakt ist Lohn für die beeindruckende Leistung von Fabian Kreim bei seiner Rückkehr in die DRM. Aber auch Tobias Braun, unser ,Neuer' im Team, hat seinen Job als Copilot prima gemacht", bilanziert Andreas Leue, verantwortlich für Motorsport und Tradition bei SKODA AUTO Deutschland.



Die Zahl zur Saarland-Pfalz-Rallye: 10



Der SKODA FABIA R5 ist trotz der starken R5-Konkurrenz von Marken wie Volkswagen, Citroen oder Hyundai beim Auftakt in die Deutsche Rallye-Meisterschaft 2017 eine Klasse für sich. In allen zehn gezeiteten Wertungsprüfungen - zwei ursprünglich geplante Prüfungen mussten wegen Sturmschäden abgesagt werden - markiert ein Pilot im Turbo-Allradler aus Tschechien die Bestzeit. SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim toppt fünfmal die Zeitenliste genau wie Markenkollege Marijan Griebel. Saarland-Pfalz-Rallye - DRM-Endstand:



1. Kreim/Braun, SKODA FABIA R5 1:22.31,6 Std. 2. Griebel/Kopczyk, SKODA FABIA R5 + 0.26,8 Min. 3. Gassner/Mayrhofer, Hyundai i20 R5 + 1.51,5 Min. 4. Geipel/Becker, SKODA FABIA R5 + 3.39,6 Min. 5. Simpson/Gibson, SKODA FABIA R5 + 4.15,6 Min.



TV-Zeiten



Sonntag, 10. März 2019



07:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-Meisterschaft Dazu ist die Berichterstattung vom ersen Saisonlauf der DRM jederzeit in der Mediathek von n-tv abrufbar.



Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 2019



08.03. - 09.03.2019 ADAC Rallye Saarland-Pfalz 24.05. - 25.05.2019 AvD Rallye Sachsen 14.06. - 15.06.2019 ADAC Rallye Stemweder Berg 26.07. - 27.07.2019 ADAC Rallye Wartburg 09.08. - 10.08.2019 ADAC Rallye Rund um die Sulinger Bärenklaue 04.10. - 05.10.2019 ADMV Rallye Erzgebirge 18.10. - 19.10.2019 ADAC 3-Städte-Rallye



