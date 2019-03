* Vor Ausbruch nach oben idealerweise noch ein bisschen seitwärts* Draghis Scherbenhaufen: Nullzinspolitik ohne Ende* Schlecht für Deutschland, gut für Gold* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Unwirtschaftlichkeiten im Hochschulsport

Liebe Leser,



vor zwei Wochen habe ich Ihnen hier geschrieben, dass die kurzfristigen Sentimentindikatoren für eine bald beginnende kurzfristige Korrektur an den Edelmetallmärkten sprechen. Im großen Bild sei es aber belanglos, ob es jetzt zu einem solchen Rücksetzer komme oder nicht, da meine mittel- und langfristig orientierten Indikatoren und Prognosemodelle rundum bullish sind.



Inzwischen hat tatsächlich eine kleine Korrektur begonnen. In der Spitze ist der Goldpreis knapp 5% gefallen. Das hat ausgereicht, um die mittelfristig orientierten Sentimentindikatoren in den Kaufbereich zu drücken. Diese sehr schnelle Rückkehr der Skepsis ist ein gutes Zeichen. Es passt perfekt zu meinen rundum bullishen Prognosemodellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...