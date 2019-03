Wenn sich das Erwerbsleben dem Ende entgegenneigt, beginnt auch für alle Investoren ein spannender Zeitraum. Denn auch wenn man natürlich selbst im Ruhestand noch in Aktien investiert sein kann, könnte es sich möglicherweise anbieten, so einige Veränderungen vorzunehmen, um den nun vorherrschenden Zielen der Altersvorsorge etwas gerechter zu werden. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf drei essenzielle Schritte, mit denen angehende Ruheständler sich effektiv auf diese spannende Phase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...