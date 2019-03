Hamburg (ots) - Coworking ist attraktiv und das längst nicht mehr nur für Start-ups und hippe Einzelkämpfer in kreativen Branchen. Mehr und mehr Konzerne nutzen das kreative Potential des gemeinsamen Arbeitens und lagern Abteilungen oder projektaktive Teams aus.



Aber es gibt Grenzen. Rechtliche Komplikationen, die sich aus der Nutzung von Coworkingflächen ergeben können, beleuchtet die Publikation "Coworking" der Real Estate-Spezialisten der Kanzlei Buse Heberer Fromm in einer downloadbaren, kostenlosen Informationsbroschüre unter:



https://buse.de/wp-content/uploads/Coworking-Buse.pdf



Pressekontakt: Ernst Brückner Geschäftsführer Telefon: +49 40 41999-0 E-Mail: brueckner@buse.de