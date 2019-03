FRANKFURT (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Ausweisung deutscher und anderer europäischer Journalisten aus der Türkei als "nicht akzeptabel" verurteilt. Zugleich machte er deutlich, dass Deutschland weiter großes Interesse an einem "funktionierenden Dialog" mit der Türkei habe. "Wenn Journalisten an der Arbeit gehindert werden, ist das mit unserem Verständnis von Pressefreiheit nicht vereinbar", sagte Maas dem Tagesspiegel. "Ohne kritische Presse keine freie Demokratie", fügte der Außenminister hinzu.

Die Bundesregierung werde weiter dafür eintreten, dass Journalisten ohne Beschränkungen arbeiten können - auch in der Türkei, kündigte der SPD-Politiker an. Dies wisse auch sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu. "Um auch solche kritischen Fragen miteinander besprechen zu können, haben wir ein großes Interesse an einem funktionierenden Dialog mit der Türkei", so Maas.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2019 05:09 ET (09:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.