DÜSSELDORF (Dow Jones)--LEG Immobillien bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Lars von Lackum mit Wirkung vom 1. Juni zum neuen CEO bestellt. Bislang hatte er die Position des Chief Digital Officer (CDO) bekleidet. Zudem haben sich der Aufsichtsrat und der bisherige CEO Thomas Hegel darauf geeinigt, dass dieser mit Abschluss der Hauptversammlung am 29. Mai aus dem Vorstand ausscheiden wird. Nach 13 Jahren an der Spitze des Unternehmens habe sich Hegel in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat auf diese frühzeitige interne Nachfolgelösung verständigt.

Darüber hinaus wurde das Vorstandsressort mit Verantwortung für das operative Geschäft (COO) neu besetzt. Der Aufsichtsrat hat Volker Wiegel mit Wirkung ab 1. Juni mit einer Amtszeit von drei Jahren zum neuen Mitglied des Vorstands bestellt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2019 07:33 ET (11:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.