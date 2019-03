Das Verkehrsministerium ist eine Zitadelle der rückwärtsgewandten Klientelpolitik. Andreas Scheuer und die CSU leugnen die Notwendigkeit einer Verkehrswende und lenken mit Wolkenkuckucksheim-Ideen von ihrem Versagen ab.

Erst im Rückblick wird deutlich: Das lustvolle politische Einprügeln auf Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Sachen Migration, das Republik und Regierung 2018 an den Rand des Nervenzusammenbruchs brachte, war wohl nur ein grandios inszeniertes bajuwarisches Ablenkungsmanöver. Es hat einer jungen Garde in der CSU gedient, auf der Vorderbühne mit dem Finger auf einen älteren, ergrauten Herrn von gestern zu zeigen, um auf der Hinterbühne eine politische Farce von vorgestern einüben zu können.

Und so kam es, dass ein heftig erregtes Publikum einen recht tumb und töricht agierenden Seehofer ausbuhte, während ein anderer bayrischer Bundesminister den erlesenen Kreis der christsozialen Stammkundschaft zu Jubelrufen hinriss, weil er ihr ein Kabinettstückchen aus der automobilen Wirtschaftswunderzeit zeigte - ein Stück, das der Nation Schaden zugefügt hat.

Die Rede ist natürlich von Andreas Scheuer. Bei seinen Redeauftritten und in den sozialen Medien setzt der Verkehrsminister auf das Verbreiten von jungenhaftem Charme, auf rustikale Dynamik und notorisch gute Laune. Dabei ist Scheuer, vom Ende her gedacht, ein alter, störrischer Mann - ein Betonkopf. Er steht, was die systematische Protektion der deutschen Automobilindustrie anbelangt, fest auf den Schultern seiner Amtsvorgänger und Parteifreunde Alexander Dobrindt (2013 bis 2017) und Peter Ramsauer (2009 bis 2013).

Das Ministerium ist vor allem unter Dobrindt und Scheuer zur Zitadelle einer rückwärtsgewandten Klientelpolitik im Dienste der deutschen Automobilkonzerne geworden. Dass die von beiden betriebene Verzögerungs- und Verschleierungstaktik während des Dieselskandals die Wettbewerbsfähigkeit einer ihrerseits defensiv agierenden, auf die Verteidigung ihrer Pfründe bedachten deutschen Automobilhersteller mehr untergraben denn gefördert hat, liegt auf der Hand: Die deutsche Politik hat durch ihre Unterstützung der Diesel-über-alles-Politik wesentlich dazu beigetragen, dass die deutschen Hersteller viel zu lange einen Kurs der betriebswirtschaftlichen Risikomaximierung betreiben konnten.

Und heute? Statt endlich reinen Tisch zu machen, mauert Scheuer weiter und beharrt auf "Software-Nachrüstungen". Jüngst trat er sogar mit dem Versuch hervor, die Fahrverbots-Gerichtsurteile administrativ aushebeln zu wollen. Wie derlei Vorschläge zur Missachtung des Rechtsstaates mit dem ansonsten von der CSU immer stolz zur Schau gestellten "law and order"-Denken der Partei zu vereinbaren sind, bleibt sein Geheimnis.

Auch die Tatsache, dass derzeit ein Flickenteppich von gerichtlich angeordneten straßen-, nicht etwa ...

