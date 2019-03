Der Anteil von Amazon (WKN:906866) am amerikanischen E-Commerce-Markt wird laut eMarketer in diesem Jahr auf 47 % des Gesamtumsatzes steigen. Die vier nächstgrößten E-Händler konnten gemeinsam nur einen Marktanteil von 16,2 % erreichen. Datenquelle: eMarketer. Diagramm: Autor. eBay (WKN:916529) ist der einzige Top-5-E-Händler, der in diesem Jahr voraussichtlich Marktanteile verlieren wird, möglicherweise aufgrund der verschärften Konkurrenz durch Amazon. Im vergangenen Oktober verklagte eBay Amazon ...

