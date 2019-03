von Klaus Schachinger, €uro am SonntagIm Auftaktquartal legte der Umsatz von ISRA VISION um zehn Prozent auf 34,2 Millionen Euro zu. Der Vorsteuergewinn stieg um elf Prozent auf 6,9 Millionen Euro. Der Aktienkurs, der schon in den Tagen zuvor gestiegen war, sprang prozentual zweistellig an. Die Darmstädter stellen ...

