'Die Welt' (Berlin) zu Kramp-Karrenbauer antwortet Macron:

Annegret Kramp-Karrenbauer stellt mit Blick auf die EU die richtige Frage. Sie fragt nicht: Wie wollen wir uns fühlen? Sie fragt: Was wollen wir erreichen? Ihre Antwort lautet: Die EU ist kein Wohlfühlprojekt. Sie ist kein Abschottungsvorhaben, kein Urlaubsort von der Weltpolitik. Im Gegenteil. Die EU ist das Instrument, um sich in der Welt aktiv zu behaupten. Dafür braucht es keine neue Nabelschau, keine große Europa-Konferenz, die alles und jedes auf den Prüfstand stellt. Diesen Vorschlag Emmanuel Macrons lehnt sie zu Recht ab. AKK will Europas weltpolitische Handlungsfähigkeit stärken

- wirtschaftlich, außenpolitisch, militärisch, kulturell. Tun, was

machbar ist, das aber entschlossen: So lässt sich das Europa-Weltbild Kramp-Karrenbauers zusammenfassen. Mit ihr will nun endlich wieder jemand das scheinbar Unmögliche - die EU gezielt fortzuentwickeln, statt sich mit einer Larmoyanz aufzuhalten, die unter anderem den Brexit nach sich gezogen hat./al/DP/mis

AXC0024 2019-03-11/05:35