Starker Anstieg des Auftragseingangs auf CHF 627.0 Mio. (2017: CHF 564.3 Mio.) Jahreswachstum von 10.3% in Lokalwährungen bzw. 11.1% in Schweizer Franken

Umsatz von CHF 593.8 Mio. (2017: CHF 548.6 Mio.) Jahreswachstum von 7.4% in Lokalwährungen und 8.2% in Schweizer Franken Organisches Jahreswachstum von 6.8% in Lokalwährungen und 7.7% in Schweizer Franken

Jahresbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 110.3 Mio. (2017: CHF 104.6 Mio.) Ausgewiesene EBITDA-Marge von 18.6% (2017: 19.1%), einschliesslich der Kosten in Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN Technologies EBITDA-Marge von 19.4% ohne die Effekte in Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN

Jahresgewinn von CHF 70.7 Mio. (2017: CHF 65.9 Mio.); Steigerung um 7.2% Gewinnmarge von 11.9%, einschliesslich aller akquisitionsbedingten Kosten (2017: 12.0%) Gewinn pro Aktie auf CHF 6.02 erhöht (2017: CHF 5.67)

Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 92.7 Mio. (2017: CHF 99.4 Mio.)

Operative Leistungen und weitere wichtige Informationen

Markteinführung der Plattform-Variante Fluent Gx für regulierte Märkte; erfolgreiche Registrierung als medizinisches Gerät der Klasse I in den USA

Grosse Fortschritte bei mehreren Entwicklungsprojekten im Partnering Business

B eschleunigte Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie durch die Akquisition von NuGEN Technologies

Erhöhung der Dividende von CHF 2.00 auf CHF 2.10 pro Aktie vorgeschlagen

Ausblick 2019

Prognose eines Umsatzwachstums in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich

Trotz Berücksichtigung aller Kosten für die Akquisition von NuGEN Technologies wird ein Anstieg der ausgewiesenen EBITDA-Marge auf rund 19% des Umsatzes erwartet

Männedorf, Schweiz, 11. März 2019 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute starke finanzielle Ergebnisse für das zweite Halbjahr bekannt und blickt auf ein erneut sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Dr. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden mit der finanziellen Entwicklung von Tecan im Geschäftsjahr 2018. Wir haben erneut ein starkes Umsatzwachstum, einen weiteren Anstieg der zugrunde liegenden Profitabilität und einen höheren Gewinn erzielt. Besonders bemerkenswert ist unser hoher Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte, der zu einem erheblichen Anstieg unseres Auftragsbestands geführt hat - eine solide Basis für das neue Geschäftsjahr 2019."

Dr. Achim von Leoprechting, Executive Vice President und designierter CEO von Tecan, sagte: "Tecan ist in einer starken Position, um die grossen Chancen zu nutzen, die das ,Jahrhundert der Biologie' zu bieten hat. Indem Tecan sowohl Endkunden als auch OEM-Kunden beliefert, sind wir in einer einzigartigen Position, um die Brücke von der Forschung zur Diagnostik zu schlagen. So können wir unsere Kunden bei der Entdeckung neuartiger Medikamente bis hin zur besseren Diagnose von Krankheiten unterstützen. Ich freue mich auf ein weiteres vielversprechendes Geschäftsjahr und auf die vielen weiteren, die ihm folgen werden."

Finanzresultate 2018 und zweite Jahreshälfte

Im Geschäftsjahr 2018 steigerte Tecan den Auftragseingang um 11.1% auf CHF 627.0 Mio. (2017: CHF 564.1 Mio.). Dies entspricht einem Anstieg von 10.3% in Lokalwährungen. Mit einem Zuwachs von 20.0% in Lokalwährungen und 19.9% in Schweizer Franken stiegen die Aufträge in der zweiten Jahreshälfte 2018 besonders stark. Hierzu trugen beide Geschäftssegmente mit einer zweistelligen Wachstumsrate in der zweiten Jahreshälfte bei. Dank des starken Auftragseingangs erhöhte sich der Auftragsbestand per 31. Dezember 2018 deutlich. Zum Auftragsbestand gehört auch ein Grossauftrag im Life Sciences Business für kundenspezifische Lösungen, der voraussichtlich im Jahr 2020 umsatzwirksam wird.

Im Gesamtjahr 2018 steigerte Tecan den Umsatz um 7.4% in Lokalwährungen bzw. 8.2% in Schweizer Franken auf CHF 593.8 Mio. (2017: CHF 548.6 Mio.). Das organische Umsatzwachstum lag bei 6.8% in Lokalwährungen bzw. 7.7% in Schweizer Franken.

Auch in der zweiten Jahreshälfte setzte sich die Dynamik mit einem Wachstum von 7.8% in Lokalwährungen bzw. 8.1% in Schweizer Franken fort. Auf organischer Basis, d.h. ohne die Umsätze von NuGEN (jetzt Tecan Genomics) in den letzten vier Monaten des Jahres, stieg der Umsatz um 6.8% in Lokalwährungen bzw. 7.0% in Schweizer Franken.

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien stiegen im Gesamtjahr 2018 um 5.9% in Lokalwährungen bzw. um 6.7% in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze betrug damit 41.8% des Gesamtumsatzes (2017: 42.4%).

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2018 um 5.4% auf CHF 110.3 Mio. (2017: CHF 104.6 Mio.), einschliesslich akquisitionsbedingter Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken. Die ausgewiesene EBITDA-Marge lag dementsprechend bei 18.6% des Umsatzes (2017: 19.1% bzw. 18.4% ohne nicht-wiederkehrende positive Effekte). Ohne die Effekte der Akquisition von NuGEN stieg die EBITDA-Marge auf 19.4% und erreichte damit das Margenziel für das Jahr von "mehr als 19%".

Der für das Jahr 2018 ausgewiesene Gewinn stieg um 7.2% auf CHF 70.7 Mio. (2017: CHF 65.9 Mio.). Der Gewinn stieg weniger stark als das Betriebsergebnis, da das Finanzergebnis wegen Verlusten aus Währungsabsicherungsmassnahmen zurückging. Die Gewinnmarge belief sich fast unverändert auf 11.9% des Umsatzes (2017: 12.0%), während der unverwässerte Gewinn pro Aktie auf CHF 6.02 (2017: CHF 5.67) stieg.

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit betrug CHF 92.7 Mio. (2017: CHF 99.4 Mio.), was 15.6% des Umsatzes entspricht.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im Jahr 2018 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 7.0%. Er erreichte CHF 328.2 Mio. (2017: CHF 306.9 Mio.) und lag damit in Lokalwährungen um 5.6% über dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis (ohne Berücksichtigung des Umsatzes von NuGEN in den letzten vier Monaten) erhöhte sich der Umsatz 2018 um 4.6% in Lokalwährungen. Nachdem der Start ins Jahr verglichen mit dem starken Vorjahreszeitraum moderat ausgefallen war, legte der Umsatz im Life Sciences Business in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu und lag 11.3% über der Vorjahresperiode. Das entspricht einem Anstieg um 10.8% in Lokalwährungen. Auf organischer Basis stieg der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte um 8.9% in Lokalwährungen. Die neu lancierte Plattform-Variante Fluent Gx erfreute sich einer regen Nachfrage am Markt und trug wesentlich zu diesem Wachstum bei.

Der Auftragseingang im Segment Life Sciences Business stieg um einen zweistelligen Prozentsatz und übertraf damit den Umsatz deutlich. Dies führte zu einem starken Anstieg des Auftragsbestands.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) erhöhte sich trotz des Kosteneffekts durch die Akquisition von NuGEN auf CHF 51.3 Mio. (2017: CHF 50.5 Mio.). Die daraus resultierende Betriebsrendite belief sich auf 14.8% des Umsatzes (2017: 15.9%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von CHF 265.6 Mio. (2017: CHF 241.7 Mio.). Dies entspricht einem Wachstum von 9.7% in Lokalwährungen bzw. 9.9% in Schweizer Franken. Die etablierten Instrumentenplattformen, erste Beiträge der neu lancierten Analysesysteme sowie das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien verhalfen dem Segment zu einem anhaltend starken Wachstum.

Nach dem deutlichen Wachstum in den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte um 3.9% sowohl in Schweizer Franken als auch in Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Partnering Business verzeichnete 2018 ebenfalls ein hohes Wachstum.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) steigerte sich um 15.9% auf CHF 48.6 Mio. (2017: CHF 42.0 Mio.). Diese positive Entwicklung resultierte in erster Linie aus dem Umsatzwachstum sowie aus geringeren akquisitionsbedingten Integrationskosten im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Betriebsrendite stieg um 100 Basispunkte auf 18.2% des Umsatzes (2017: 17.2%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa steigerte Tecan den Umsatz im Gesamtjahr 2018 in Lokalwährungen um 12.1% und um 14.0% in Schweizer Franken, wobei beide Geschäftssegmente eine starke Entwicklung zeigten. Das Life Sciences Business wuchs vor allem in der zweiten Jahreshälfte stark und erzielte in dieser Periode einen Umsatzzuwachs von 17.1% in Lokalwährungen.

In Nordamerika stieg der Umsatz 2018 um 4.7% in Lokalwährungen bzw. 4.2% in Schweizer Franken. Das Life Sciences Business verzeichnete in dieser Region ein gutes Wachstum. Im Partnering Business fiel das Wachstum vor allem aufgrund der hohen Vergleichsbasis im Vorjahreszeitraum moderat aus. Mit einer Wachstumsrate von 10.9% in Lokalwährungen legte der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte deutlich zu.

In Asien wies Tecan ein Umsatzplus von 2.5% in Lokalwährungen und 4.2% in Schweizer Franken aus. Der Umsatz im Life Sciences Business lag 2.6% unter dem Vorjahreswert, im Partnering Business dagegen stieg er um 18.3%, vor allem getrieben durch das starke Wachstum in China.

Operative Leistungen im Geschäftsjahr 2018

Die Plattform-Variante Fluent Gx wurde entwickelt, um Laborarbeitsabläufe in regulierten Märkten zu automatisieren. Sie wurde in der ersten Jahreshälfte 2018 in den ersten Regionen eingeführt. Nach erfolgreicher Registrierung als medizinisches Gerät der Klasse I kam die Plattform im ersten Halbjahr auch in den USA auf den Markt. Die besonderen Funktionalitäten, die eine grössere Prozesssicherheit, die Nachverfolgbarkeit der Proben sowie ein strengeres Benutzer-Management ermöglichen, stiessen dabei auf grosses Interesse. Einige grosse Laborketten bestellten mehrere Instrumente auf einmal.

Im August gab Tecan die Übernahme des Unternehmens NuGEN Technologies, Inc. mit Sitz in den USA bekannt (Namen inzwischen geändert auf Tecan Genomics). Es gehört seit September 2018 zur Tecan Group und ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen zur Probenvorbereitung für Gensequenzierungen der nächsten Generation (Next-Generation Sequencing, NGS), das am schnellsten wachsende Gebiet in der Genomik. Mit dieser Akquisition dehnt Tecan das Angebot an dedizierten Lösungen auf das neue Marktsegment der NGS-Reagenzien aus, um die Umsetzung seiner umfassenden Genomik-Strategie zu beschleunigen und die wiederkehrenden Umsätze weiter zu steigern.

Die gesamten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nahmen im Vergleich zur Vorjahresperiode zu, wobei die F&E-Aufwendungen in der Erfolgsrechnung etwa gleich blieben: Einerseits bezahlten OEM-Instrumentenkunden für Entwicklungsaktivitäten und andererseits konnten mehr Entwicklungskosten wegen des Projektfortschritts aktiviert werden. Bei verschiedenen Entwicklungsprojekten im Partnering Business erzielte Tecan 2018 grosse Fortschritte. Insgesamt befinden sich mehr als fünf Projekte in der Entwicklungsphase, deren Umsatzpotenzial von einem einstelligen Millionen-Franken-Betrag pro Jahr bis in den deutlich zweistelligen Bereich reicht. Im Jahr 2019 werden mehrere Markteinführungen erwartet.

Gesunde Bilanz - hohe Eigenkapitalquote

Zum 31. Dezember 2018 erhöhte sich die Eigenkapitalquote von Tecan auf 71.4% (31. Dezember 2017: 68.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 289.6 Millionen, obwohl der Kaufpreis für die Akquisition von NuGEN in der zweiten Jahreshälfte vollständig in bar bezahlt wurde (30. Juni 2018: CHF 284.1 Mio.; 31. Dezember 2017: CHF 290.7 Mio.). Das Aktienkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2018 bei CHF 1'176'637 (31. Dezember 2017: CHF 1'166'487), eingeteilt in 11'766'372 Namenaktien zu CHF 0.10 Nennwert.

Auf Basis des gesteigerten Periodengewinns im Jahr 2018 sowie der nachhaltig positiven Geschäftsaussichten, wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.00 auf CHF 2.10 je Aktie vorschlagen.

Ausblick 2019

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Tecan ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Weitere mögliche Akquisitionen im Laufe des Jahres schliesst diese Prognose also nicht mit ein.

Wie bereits bekannt gegeben, werden sich die Integrationskosten sowie die kurzfristig niedrigeren Margen infolge der Akquisition von NuGEN auf die ausgewiesene EBITDA-Marge von Tecan auswirken. Diese akquisitionsbedingten Kosten werden sich 2019 voraussichtlich kumuliert auf einen hohen einstelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken belaufen.

Tecan geht jedoch davon aus, dass die Kosten in Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN und dem CEO-Wechsel zum grössten Teil durch eine Steigerung der Profitabilität ausgeglichen werden können, die nach dem Inkrafttreten des Rechnungslegungsstandards IFRS 16 zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen im Jahr 2019 erwartet wird. Die Zuwächse durch IFRS 16 sind dabei wiederkehrend.

Tecan erwartet deshalb, dass die ausgewiesene Gesamt-EBITDA-Marge 2019 auf rund 19% ansteigen wird.

Die Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2019, wonach ein Euro CHF 1.14 entspricht (2018: 1.15) und ein US-Dollar CHF 0.99 (2018: 0.96). Auch diese Erwartungen enthalten keine Beiträge oder Kosten aus weiteren Akquisitionen.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Finanzbericht 2018 kann auf der Website des Unternehmens unter www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht auch eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 werden heute um 9.00 Uhrmitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 207 107 0613 (UK)?

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Nächste Termine

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am 16. April 2019 in Pfäffikon (SZ) statt.

Der Bericht zum ersten Halbjahr 2019 wird am 15. August 2019 veröffentlicht.

