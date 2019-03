Angeblich wird seit der vergangenen Woche schon verhandelt und in dieser Woche werden die Gespräche fortgesetzt. Eine Fusion von Deutsche Bank mit Commerzbank ist jedoch eine Vision, die sich schwer rechnen lälsst. Typisch: Die Märkte reagierten am Freitag darauf eher negativ. Also ist eine Prämie auf die Fusion nur schwer denkbar. Dazu ist eine Menge zu sagen. Bitte lesen Sie dazu in dieser Woche unsere Briefe Die Actien-Börse/Der Aktionärsbrief. Sollten Sie kein Abonennt sein, können Sie die Briefe auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info