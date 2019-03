FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ELFW XFRA DE000ETFL508 DEKA MSCI WORLD UCITS ETF 0.060 EUR

PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 1.649 EUR

ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.040 EUR

ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 0.450 EUR

PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.020 EUR

LO7 XFRA AU000000LOV7 LOVISA HLDGS DEF. 0.113 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.160 EUR

2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.028 EUR

N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD 0.013 EUR