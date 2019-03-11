FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001
XFRA AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.
R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE
9XA XFRA US04624N1072 ASTERIAS BIOTHERAP. A
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001
XFRA AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.
R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE
9XA XFRA US04624N1072 ASTERIAS BIOTHERAP. A