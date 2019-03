FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NSJ XFRA US67069D1081 NUTRISYSTEM (NEW) DL-,001

XFRA AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

9XA XFRA US04624N1072 ASTERIAS BIOTHERAP. A