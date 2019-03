Mensch und Maschine Software SE legt endgültige Zahlen für 2018 vor DGAP-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Mensch und Maschine Software SE legt endgültige Zahlen für 2018 vor 11.03.2019 / 07:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorläufige Zahlen und ehrgeizige Ziele bestätigt - 2018: Umsatz +15% / EBITDA +26% / Netto +37% - 2019E: Umsatz +15-20% / EBIT +22-33% / EPS +25-34% Wessling, 11. März 2019 - Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) bestätigte in der heutigen Bilanzpressekonferenz die am 15. Februar gemeldeten vorläufigen Ergebnisse für 2018 mit neuen Ertragsrekorden und einer um 30% erhöhten Dividende. Ebenso wurden die ambitionierten Ziele für 2019 und die Folgejahre mit nachhaltigem Umsatz- und Gewinn-Wachstum sowie steigenden Dividenden detailliert und bekräftigt. Der Umsatz stieg deutlich auf EUR 185,40 Mio (Vj 160,85 / +15%), wozu die Software solide EUR 55,73 Mio (Vj 50,47 / +10,4%) beitrug und das Systemhaus starke EUR 129,67 Mio (Vj 110,38 / +17,5%). Das Betriebsergebnis EBITDA kletterte auf den neuen Rekordwert von EUR 22,75 Mio (Vj 18,04 / +26%), wobei die Software mit EUR 14,68 Mio (Vj 12,70 / +16%) wieder den Löwenanteil beisteuerte, das Systemhaus aber mit EUR 8,07 Mio (Vj 5,35 / +51%) ein stärkeres Wachstum zeigte und den Rückstand schon etwas aufholen konnte. Auch das EBIT erreichte mit EUR 19,66 Mio (Vj 15,21 / +29%) ein neues Rekordniveau, die EBIT-Rendite war mit 10,6% (Vj 9,5%) erstmals zweistellig. Auch das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter war auf Rekordkurs, es sprang auf EUR 11,69 Mio (Vj 8,55 / +37%) bzw. 71,5 Cent (Vj 52,5) pro Aktie. Die Verwaltung wird der Hauptversammlung am 8. Mai vorschlagen, pro Aktie eine um 30% auf 65 Cent (Vj 50) erhöhte Dividende auszuschütten, wieder wahlweise in bar oder als Aktiendividende. CEO Adi Drotleff bestätigte nochmals die ambitionierten Ziele für 2019: "Wir beobachten weiterhin ein gesundes organisches Wachstum und bekommen mit der Mehrheitsübernahme der SOFiSTiK AG noch zusätzlichen Schub, so dass wir beim Umsatz +15-20% auf EUR 215-220 Mio, beim EBIT +22-33% auf EUR 24-26 Mio und beim Gewinn pro Aktie (EPS) +25-34% auf 89-95 Cent pro Aktie erwarten sowie 77-83 Cent Dividende einplanen. Damit ist unser langjähriges Ziel von einem Euro EPS im Jahr 2020 nun endgültig zum Greifen nah, und wir erwarten auch für die kommenden Jahre Steigerungen um +10-12% beim Umsatz sowie ein Plus von EUR +3,5-5,0 Mio beim EBIT und von +18-24 Cent beim EPS. Die Dividende sollte dann weiterhin mit 15-20 Cent pro Jahr steigen." 11.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE Argelsrieder Feld 5 82234 Wessling Deutschland Telefon: +49 (0)815 3933-0 Fax: +49 (0)815 3933-100 E-Mail: investor-relations@mum.de Internet: www.mum.de ISIN: DE0006580806 WKN: 658 080 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 785817 11.03.2019 ISIN DE0006580806 AXC0048 2019-03-11/07:51