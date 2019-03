Im Oktober stürzte eine Boeing 737 Max 8 in Indonesien ab, am Sonntag ein Flugzeug des gleichen Typs in Äthiopien. Den Flugzeugbauer stellt das vor die Frage: Stimmt etwas mit den Maschinen nicht?

Die von Ethiopian Airlines betriebene Boeing 737 Max 8 stürzte kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ab, alle 157 Menschen an Bord kamen um. Das Flugzeug war neu, das Wetter klar. Doch irgendetwas stimmte nicht. Die Piloten versuchten, zum Flughafen zurückzukehren. Ohne Erfolg.

Unter diesen Umständen ähnelt der Unfall auf unheimliche Weise dem vom Oktober 2018, als eine 737 Max 8 der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air Minuten nach dem Start in die Java-See stürzte und alle 189 Menschen an Bord starben. Sicherheitsexperten nehmen die Ähnlichkeit zur Kenntnis - warnen aber davor, schnell zu viele Parallelen zwischen den beiden Unfällen zu ziehen.

Alan Diehl ist ehemaliger Ermittler der US-Verkehrsbehörde National Transportation Safety Board (NTSB). Er sagte, beide Besatzungen stießen kurz nach dem Start auf ein Problem, und in beiden Fällen gebe es Berichte über große Schwankungen der vertikalen Geschwindigkeit während des Aufstiegs. Das deute "eindeutig auf ein mögliches Kontrollproblem" hin, sagte Diehl.

Trotzdem gebe es auch viele andere mögliche Erklärungen, so Diehl: Motorprobleme, Pilotenfehler, Gewichtsbelastung, Sabotage oder Vogelschlag. Ethiopian Airlines habe einen guten Ruf, Ermittler werden die Wartung der Maschine untersuchen, insbesondere weil das auch bei den Ermittlungen zum Lion-Air-Absturz eine Rolle spielen könnte.Der Chef von Ethiopian Airlines ...

