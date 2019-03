Nirgends ist die Kombination von unternehmensfreundlicher Steuerpolitik und Standortqualität so attraktiv wie in den Niederlanden. Nun zielt der Nachbar auf große Firmenansiedlungen und eine Brexit-Dividende.

Europas Steuerparadies Nummer eins kennt keine Palmen. Man durchquert eine weiß-schwarz marmorierte Lobby, passiert die gläserne Sicherheitsschranke und lässt sich dann fast 135 Meter in die Höhe tragen, auf die Spitze des Rembrandt Towers, auf das Dach Amsterdams. In nordöstlicher Richtung: Amstelgebouw, wo Tausende Briefkastenfirmen residieren, manche seit den Achtzigerjahren.

Im Südwesten, eingehüllt in den Dunst der Stadt: Amsterdam Zuidas, ein neues Quartier, "City" genannt, wo Beratungsgesellschaften, internationale Holdings, Digitalkonzerne und Start-ups ihre glasglänzenden Repräsentanzen beziehen, darunter viele Neuankömmlinge frisch aus London. Und schließlich, im Norden, wo sich die Grachtengürtel ausbreiten, demonstrieren stattliche Herrenhäuser, wie erfolgreich es diesem kleinen, rohstoffarmen Land seit der Rembrandt-Zeit gelingt, seinen Wohlstand zu mehren.

Einst waren es die tapferen niederländischen Seeleute mit ihrem weltumspannenden Handelsnetz, die den Reichtum aus den hintersten Archipelen der Welt an die Nordsee schifften. Viel weniger bekannt ist, dass die Niederländer nicht nur mit der Zirkulation von Pfeffer, Kakao, Öl und Containern, sondern bis heute auch mit dem Fluss des Geldes selbst gute Geschäfte machen. Seit 125 Jahren pflegen sie eine ebenso verschwiegene wie wirtschaftsfreundliche Steuerpolitik.

Ein Großteil der weltweiten Auslandsinvestitionen läuft über steuergünstige Staaten, ein gutes Drittel entfällt auf die Niederlande, schätzen Experten der Universität Leiden. Das heißt: Wer als Amerikaner, Brite oder Deutscher in der EU, in Russland, Nigeria, Brasilien oder Mexiko ein Werk errichtet, in die Ölindustrie einsteigen oder eine Beteiligung erwerben will, schaltet in vielen Fällen eine Firma in Amsterdam dazwischen. Und wer seine globalen Gewinne steuergünstig einsammeln möchte, schleust sie am besten durch eine der vielen Briefkastenfirmen in den Niederlanden. 15.000 von ihnen verwalten schätzungsweise 4,5 Billionen Euro - das ist deutlich mehr als das deutsche Bruttoinlandsprodukt (3,4 Billionen Euro). Rund 200 Milliarden Euro an Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren flossen diskret-vermögenden Gastarbeitern zuletzt pro Jahr zu. Und das weitgehend steuerfrei, räumt Finanzstaatssekretär Menno Snel ein.

Nicht nur Tulpen und Gouda

Bei Steuerparadiesen denken die meisten an Panama oder die Cayman Islands, an die Schweiz und an Luxemburg. Sie sind es, die seit Jahren den Zorn der Staatengemeinschaft zu spüren bekommen. Die Niederlande gerieten nie an den Pranger der Weltöffentlichkeit. Unsere Nachbarn halten ihr sympathisches Tulpen-und-Gouda-Image bis heute weitgehend erfolgreich aufrecht.

Doch das Bild drohte in jüngster Zeit Kratzer zu bekommen. Denn mittlerweile achten die großen Industrie- und Schwellenländer mehr und mehr auf das ihnen zustehende Steueraufkommen, gehen gegen Steuertrickser und ihnen behilfliche Staaten vor. Dass dabei auch die Niederlande ihr Geschäftsmodell ändern müssen, machten zuletzt sowohl die EU-Kommission in Brüssel als auch die Regierungen in Paris und Berlin ihren dortigen Freunden in vertraulichen Gesprächen klar.

Die Botschaft ist angekommen. Die auf ihre Reputation bedachten Niederländer bemühen sich seit vorigem Jahr verstärkt, die OECD-Mindeststandards einzuhalten - und dennoch ein Standort mit traumhaften Steuerkonditionen zu bleiben. Es ist ein Balanceakt. Zwar verabschieden sich die Niederlande einerseits von offenkundig anstößigen Praktiken wie der Ansiedlung von bürolosen Briefkastenfirmen, gleichzeitig werben sie aber mit neuen, angeblich OECD-konformen Steuervorteilen um substanzreiche Holdings und zukunftsträchtige Start-ups.

Der strategische Schwenk kommt auch deshalb zur richtigen Zeit, weil viele Unternehmen aus Großbritannien wegen des drohenden EU-Austritts eine neue Heimat auf dem Kontinent suchen. Den Brexit-Flüchtlingen bietet das 17-Millionen-Einwohner-Land das Paradies-Paket: zentrale Lage, hervorragende Infrastruktur, unkompliziertes Gesellschaftsrecht, weltoffene Bürger. Und eben weiterhin tolle Steuerkonditionen. Verglichen damit wirken die Nachbarn, Frankreich und natürlich auch Deutschland, behäbig, abweisend und teuer.

Klasse statt Masse

Und das ist ganz im Sinne von Bart Le Blanc. Der 45-jährige Steuerberater mit dem französischen Namen und einem niederländischen Stammbaum, der sich 300 Jahre zurück in die Geschichte verästelt, ist eine Art Türsteher zum Paradies. Bart, wie er sich vorstellt, arbeitet im 24. Stock des Rembrandt Towers für Norton Rose Fulbright, eine internationale Wirtschaftskanzlei mit 58 Standorten in aller Welt. "Vor 20 Jahren", sagt er und deutet eine Handbewegung in Richtung Nordosten an, hinunter zum alten ...

