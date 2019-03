Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Wacker Chemie nach dem Ausblick auf 2019 von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 83 Euro angehoben. Nachdem am Markt nach der Bekanntgabe der Jahresziele des Spezialchemiekonzerns die Prognosen für 2019 gesenkt worden seien, sehe er ergebnisseitig nun geringere Risiken für weitere solche Schritte, schrieb Analyst Mathew Hampshire-Waugh in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Einfluss durch Wertminderungen in der Polysilizium-Sparte dürfte nun geringer sein, während es zugleich kurzfristig positive Indikatoren für die Nachfrage aus dem Solarbereich gebe./ck/ajx /ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2019 / 20:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-03-11/08:25

ISIN: DE000WCH8881