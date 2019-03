Letzte Woche war die nun neunte Woche in Folge mit einem Credit Primärmarktvolumen von über EUR 30 Mrd. Von den Emissionen der Vorwoche (EUR 33,6 Mrd.) kam der größte Teil aus dem Unternehmensanleihen-Bereich (43,5 %). Laufzeitenmässig entschieden sich die meisten Emittenten für 7-10 Jahre (27 %) oder länger (36,5 %). Nach der EZB Sitzung weiteten sich die CDS Spreads. Von den 34 Investmentgrade Emissionen welche im März 2019 begeben wurden, preisen knapp 64 % weiter als zur Emission. Die Oma Savings Bank bereitet eine Roadshow für ihren geplanten EUR denominierten Hypotheken Covered Bond vor. Diese soll am 18. März in Österreich starten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...