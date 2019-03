...von rund 7 Mrd. Euro inzwischen erreicht. Diese Zahl ergibt sich aus Gutachten, worüber wir berichtet hatten, im Vorfeld verschiedener Optionen für die Teilung von Thyssen Krupp. Aus gleicher Quelle gibt es eine Berechnung des best case in fast doppelter Höhe. Soweit gehen die Möglichkeiten oder Optionen für Thyssen, wenn man die alternativen Möglichkeiten ausschöpft. Aber: Die Differenz zwischen beiden kostet rund 10.000 bis 12.000 Arbeitsplätze in NRW und das ist politisch wohl ncicht hinnehmbar. Aber es bleibt äußerst intersssant, was sich daraus entwickeln wird.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info