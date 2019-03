Die Konjunktursorgen sind zurück am deutschen Aktienmarkt. Das bekam der DAX in der vergangenen Woche deutlich zu spüren. Der Leitindex rutschte ab Mitte der Woche ab und schloss am Freitag bei 11.458 Punkten.



Marktidee: Nasdaq 100 Der Nasdaq hat bisher ein starkes Jahr 2019 hingelegt. Der Technologieindex glich dabei die Schwäche der letzten Monate 2018 aus. Anfang vergangener Woche stieg er auf ein vier-Monats-Hoch. Dann kam es zu einem Rücksetzer. Dabei fiel der Nasdaq unter die 200-Tage-Linie und formte eine Bearish-Engulfing-Kerze.