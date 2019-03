Calima 2 ist die nächste kommende Produktionsstelle, an der der kanadische Öl- und Gasentwickler Calima Energy Ltd. (ASX: CE1; Frankfurt: R1Y; ISIN: AU000000APY1; WKN: A1XAZ7) sein Stimulierungsprogramm als Vorbereitung für eine Produktion abgeschlossen hat. Dabei wurden 45 Tonnen Füllmittel in den Bereich gepresst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alle 45 Tonnen wurden aufgenommen. Und ...

