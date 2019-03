Öl- und Gasproduzenten sind am Freitag unter Druck geraten. Hintergrund war die Entscheidung des norwegischen Staatsfonds, die Investments in fossile Brennstoffe abzubauen. Immerhin halten die Norweger in diesem Sektor Beteiligungen im Volumen von knapp einer Billion Dollar. Dennoch ist es für Shell & Co kein Beinbruch.

Den vollständigen Artikel lesen ...