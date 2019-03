Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hugo Boss von 64 auf 69 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Gauvillé begründete das höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem neuen Bewertungsansatz und einer gestiegenen Branchenbewertung. Gleichzeitig kürze der Experte mit Blick auf die kürzlich veröffentlichten Jahreszahlen des Modekonzerns aber seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2019 und 2020 leicht. Für das laufende Jahr geht er nun von höheren Steuerbelastungen als bisher aus./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-03-11/09:25

ISIN: DE000A1PHFF7