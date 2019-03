Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Die arabische Billigfluggesellschaft Flydubai, einer der größten Kunden für die Boeing 737 Max, hat nach dem Absturz einer solchen Maschine in Äthiopien ihr Vertrauen in die Flugtüchtigkeit ihrer Flotte bekräftigt. "Wir beobachten die Situation und stehen weiterhin in Kontakt mit Boeing", teilte Flydubai in mit.

Chinas Luftfahrtbehörde hat chinesischen Fluggesellschaften derweil den Einsatz des Modells bis auf weiteres untersagt. Auch Ethiopian Airlines, deren Maschine am Sonntag abgestürzt war, lässt ihre anderen 737 Max am Boden.

Die staatliche Flydubai, eine Tochter der Fluggesellschaft Emirates, hat bis Ende Januar dieses Jahres insgesamt 251 der Maschinen mit einem Mittelgang bei Boeing bestellt und nach eigenen Angaben bisher 14 erhalten. Die Fluggesellschaft, die ihre 737 Max weiter einsetzt, sagte, die Sicherheit von Passagieren und Besatzungen habe für sie Priorität.

March 11, 2019

