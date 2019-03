Die Schweizer Großbank UBS hat LEG nach Zahlen und einem angekündigten Managementwechsel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dass Vorstandschef Thomas Hegel gehe und im Juni der Chief Digital Officer Lars von Lackum den Posten übernehme, sei die größe Überraschung, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die vorgelegten Jahreszahlen urteilte er: alle Eckzahlen und auch der Dividendenvorschlag hätten leicht unter den durchschnittlichen Analystenprognosen gelegen. Unter den Immobilienwerten ist Vonovia seine favorisierte Aktie./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 00:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-03-11/09:41

ISIN: DE000LEG1110