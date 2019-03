Die Konjunktur in China schwächelt: Die Exporte gehen in die Knie und die Autoverkäufe im Inland legen den Rückwärtsgang ein. Die BYD-Aktie konnte sich dem schwachen Marktumfeld nicht entziehen. Der Kurs fiel in den letzten Tagen von 5,75 Euro auf 5,35 Euro. Langfristig bleibt die Story aber aussichtsreich!

