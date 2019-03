Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Industrieaufträge in Deutschland hatten einen schlechten Start in das Jahr 2019 und brachen im Januar um 2,6% gg. Vm. ein (Konsens: +0,5%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Gemildert worden sei die Enttäuschung allerdings durch die Aufwärtsrevision des Dezemberwertes von -1,6% auf +0,9% gg. ...

