Drägerwerke basteln seit Jahren unter dem Noch-Chef an einer Verbesserung ihrer Rentabilität und der Junior-Chef (Familie Dräger) orakelt darüber mit blumigen Bemerkungen zu allen möglichen Risiken, versprach in der vergangenen Woche die Verwässerung von Logistik und sonstigen betrieblichen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, aber wirkliche konkrete Schritte nennt er nicht. Was macht man daraus? Knapp 2,6 Mrd. Euro Umsatz in Medizin- und Sicherheitstechnik haben einen Marktwert von nur noch 780 Mio. Euro. Somit die preiswerteste Aktie der Medizintechnik weltweit. Wird das ein Turnaround? Würde er es wirklich werden, geht es um satte 100 %.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info